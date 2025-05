ETV Bharat / state

मेळघाटात सध्या घरोघरी गुल्ली... पारंपरिक औषधी गुणयुक्त तेल काढण्यासाठी आदिवासी कुटुंबीयांची तयारी - MELGHAT

पारंपरिक औषधी गुणयुक्त तेल काढण्यासाठी आदिवासी कुटुंबीयांची तयारी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 26, 2025 at 4:33 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:55 PM IST 3 Min Read

अमरावती : भरभरून देणाऱ्या निसर्गाच्या सानिध्यात सहवास असणाऱ्या मेळघाटात आदिवासी बांधवांच्या गावामध्ये सध्या घरोघरी गुल्ली दिसत आहे. लोणच्यासाठी कैरी फोडतात, तशा या गुल्ली फोडल्या जात आहेत. या गुल्लीतून औषधी गुणयुक्त तेल निघतं. आदिवासी समाजात अनेक पिढ्यांपासून गुल्ली तेल स्वयंपाकात वापरण्याची परंपरा आहे. एक दोन नव्हे तर अनेक व्याधींवर गुणकारी असणारं गुल्ली तेल हा नेमका काय प्रकार आहे? आणि आदिवासी समाजात या गुल्लीचं असणारं महत्व, याबाबत "ईटीव्ही भारत" चा हा स्पेशल रिपोर्ट... आधी सिड्डू मग तेल : मेळघाटच्या जंगलात मोठ्या प्रमाणात मोहाची झाडं आहेत. या मोहाच्या झाडाला उन्हाळ्यात मोहर येतो. पहाटेच्यावेळी या झाडावरची फुलं खाली पडतात. ही फुलं वेचून ती सुकवली जातात. त्यानंतर या सुकलेल्या फुलांची सिड्डू अर्थात दारू काढली जाते. ही फुलं बरेच दिवस सुकवून ठेवली जातात. फुलांचा बहार गेला की मे महिन्यात मोहाच्या झाडाला फळं येतात. या फळांना टणक असं आवरण असतं. मोहाच्या याच फळाला कोरकू भाषेत गुल्ली म्हणतात. आता पावसाळ्यात या गुल्लीतून तेल काढलं जातं. पारंपरिक औषधी गुणयुक्त तेल काढण्यासाठी आदिवासी कुटुंबीयांची तयारी (ETV Bharat Reporter) वटवाघळं पाडतात झाडाखाली फळं : "मोहाच्या झाडाला लागलेलं फळं हे मजबूत असतं. मोहाच्या झाडावर मोठ्या संख्येनं वटवाघळं असतात. ही वटवाघळं झाडावरची ही फळं खाली पडतात. त्यानंतर आदिवासी बांधव झाडाखाली पडलेल्या बियांसारखे फळं वेचून घरी आणतात. कडक आवरण असणारी ही गुल्ली घरातील महिला फोडून काढतात. फोडल्यावर ही गुल्ली सुकवली जाते," अशी माहिती आमझरी येथील रहिवासी हिरा जांभेकर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.

Last Updated : May 26, 2025 at 6:55 PM IST