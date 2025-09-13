हजारो कोटी खर्च, गर्दी मात्र तशीच! सीएसएमटी ते कुर्ला मार्गावरील महत्त्वाची कामं वर्षानुवर्षे प्रलंबित
मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर दररोज सुमारे 75 लाख प्रवासी जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. या मार्गावरील अनेक प्रकल्प सध्या कासवगतीनं सुरू आहेत.
Published : September 13, 2025 at 7:51 PM IST
मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वे ही जगातील सर्वाधिक गजबजलेली रेल्वे मानली जाते. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर दररोज सुमारे 75 लाख प्रवासी जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. गर्दी, अपघातांचा धोका आणि सतत होणारा उशीर कमी करण्यासाठी 2002 पासून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पावर आतापर्यंत हजारो कोटी खर्च झाले. मात्र, तरीही प्रवाशांना दिलासा मिळालेला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला पाचवी व सहावी मार्गिकेसारखी महत्त्वाची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. परिणामी, रोज लाखो प्रवासी कोंडीत, थकव्यात आणि धोक्यात प्रवास करत असल्याचा आरोप मुंबईतील प्रवासी संघटनांनी केला आहे.
एमयूटीपी टप्पा 1
- सुरुवात : 2002/03
- कामे : लोकल रेल्वे सुधारणा, नवीन गाड्यांची खरेदी, सिग्नल प्रणाली सुधारणा, रस्ता रेल्वे समन्वय (जागतिक बँक सहकार्य)स्थिती : प्रकल्प पूर्ण
2027 पर्यंत प्रकल्प सुरूच राहणार : एमयूटीपी टप्पा 1 मध्ये गाड्यांची नवीन रचना, सिग्नल सुधारणा आणि नवीन डबे खरेदीसारखी कामे झाली. हा टप्पा 2003 मध्ये सुरू होऊन 2011 ला पूर्ण झाला. पण, पुढील टप्प्यांना विलंबाचे ग्रहण लागले. एमयूटीपी टप्पा 2 सन 2008 मध्ये सुरू झाला. मात्र, अजूनही त्यातील कामे पूर्ण झालेली नाहीत. आता 2027 पर्यंत हे प्रकल्प सुरूच राहणार असल्याची अधिकृत कबुली एमयूटीपीच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
एमयूटीपी टप्पा 2
- प्रमुख कामं :
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला पाचवी व सहावी मार्गिका
- बोरीवली ते मुंबई सेंट्रल सहावी मार्गिका
- ठाणे ते दिवा अतिरिक्त मार्गिका
- हार्बर लाईनचा विस्तार गोरेगावपर्यंत
- डीसी ते एसी वीज रूपांतर
- नवीन लोकल गाड्या, तपासणी मार्गिका
- स्थानक सुधारणा
- खर्च : 5,300 कोटी (जागतिक बँकेचे सह-निधी)
- स्थिती : काही कामे पूर्ण, अनेक अजूनही अपूर्ण
ठोस वेळापत्रक नाही : एमयूटीपी टप्पा 3 मध्ये पनवेल ते कर्जत नवीन मार्ग, बोरीवली ते विरार चौथा ट्रॅक, विरार ते डहाणू चौथा ट्रॅक, कल्याण ते बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिका यांचा समावेश आहे. ही कामे कासवाच्या गतीने सुरू असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांनी केला आहे. आता एमयूटीपी टप्पा 3 बी साठी नुकतीच 33 हजार कोटींची मंजुरी दिली गेली असून, प्रत्यक्ष कामं कधी सुरू होईल याबाबत ठोस वेळापत्रक मात्र अद्याप देण्यात आले नाही, असे प्रवासी संघटनांनी म्हटले आहे.
एमयूटीपी टप्पा 3
- प्रमुख कामे : विरार ते दहाणू चौथा ट्रॅक
- पनवेल ते कर्जत नवीन दुहेरी मार्ग (29.6 किमी)
- बेकायदेशीर रेल्वे क्रॉसिंग बंद करणे, स्थानक सुधारणा
- ऐरोली ते कलवा जोडणी
- स्थिती : पनवेल ते कर्जत मार्ग सुमारे 67% पूर्ण, 2025 अखेर अपेक्षित
- इतर प्रकल्प प्रलंबित
घोडं कुठं अडतंय? : या संदर्भात बोलताना मुंबई उपनगरीय प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "मध्य रेल्वेच्या सर्वाधिक गर्दीच्या कॉरिडॉरवर कुर्ला ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पाचवी व सहावी मार्गिका हा प्रवाशांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. रेल्वे विकास महामंडळाच्या महत्त्वाकांक्षी एमयूटीपी टप्पा 2 प्रकल्पाअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला दरम्यान पाचवी व सहावी रेल्वे मार्गिका समावेश आहे. या मार्गिकेमुळे गाड्यांची वारंवारता वाढवणे शक्य झाले असते. मात्र भूसंपादन, निधीअभावी आणि प्रशासनातील गोंधळामुळे हा प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षांपासून केवळ कागदावरच आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे 8 हजार कोटी रुपये असून, त्याचा थांगपत्ता अद्याप लागलेला नाही.
- एमयूटीपी प्रकल्प : खर्च व स्थिती
- प्रकल्प खर्च (कोटी रु.)
- एमयूटीपी - 1 4, 500 Cr 2003 सुरू, 2011 पूर्ण
- एमयूटीपी - 2 5, 300 Cr 2008 सुरू, 2027 अपेक्षित
- एमयूटीपी- 3 10,947 Cr काही कामे सुरू, बहुतेक रेंगाळलेली
- एमयूटीपी - 3बी 33,690 Cr मंत्रिमंडळ मंजुरी, निविदा प्रक्रिया प्रलंबित
- कुर्ला–सीएसएमटी 5 वी - 6 वी मार्गिका 8,000 Cr केवळ कागदावर, प्रत्यक्ष काम सुरूच नाही
- एमयूटीपी - 4 40,000 Cr अभ्यास व नियोजन टप्पा
प्रवासी संघटनांचा आरोप : एमयूटीपी टप्पा 2 साठी 5 हजार 300 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, तो आता वाढून दुप्पट झाला आहे. एमयूटीपी टप्पा 3 साठी 10 हजार 947 कोटींचा अंदाज होता. मात्र, तो देखील आता प्रचंड वाढला आहे. प्रत्येक टप्प्यात मूळ अंदाजापेक्षा दोन ते तीनपट खर्च होत असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांनी केला आहे. पण, इतका पैसा खर्चूनही रोजच्या प्रवासातील गर्दी, गाड्यांचा लेट मार्क, सिग्नल बिघाड यामध्ये काहीही सुधारणा झालेली नसल्याचे प्रवासी संघटनांनी म्हटले आहे.
- एमयूटीपी टप्पा 3 अ
मंजुरी : मार्च 2019 (केंद्रीय मंत्रिमंडळ)
प्रमुख घटक :
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल वेगवान मार्ग (उच्चस्तरीय)
- हार्बर लाईनचा विस्तार गोरेगाव ते बोरीवली
- बोरीवली ते विरार पाचवी व सहावी मार्गिका
- कल्याण ते आसनगाव चौथी मार्गिका
- कल्याण ते बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिका
- सीबीटीसी सिग्नल प्रणाली
- 210 एसी लोकल गाड्या खरेदी
- स्थानक सुधारणा
- खर्च : 33,690 ते 54,777 कोटी
- स्थिती : मंजूर; काही प्राथमिक अंमलबजावणी सुरू, बहुतांश प्रकल्प प्रलंबित
प्रवाशांच्या तिखट प्रतिक्रिया : “आम्ही दररोज 45 मिनिटांचा प्रवास 2 तासांत करतो. गाड्यांमध्ये पाय ठेवायला जागा नसते. प्रत्येक निवडणुकीत मोठमोठ्या घोषणा होतात, पण प्रवासात काही फरक पडत नाही,” असे ठाण्यातील नियमित प्रवासी रोहिणी देशमुख यांनी सांगितले. तर, "दरवेळी सरकारकडून गर्दी कमी होणार, जास्त गाड्या चालवणार, अपघात थांबवणार अशा घोषणा केल्या जातात. पण जमीन संपादनातील अडथळे, वनमंजुरीची प्रतीक्षा, निविदांमध्ये होणारा विलंब यामुळे कामांचा वेग शून्य आहे. परिणामी घोषणाबाजी आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामध्ये प्रचंड तफावत दिसते. "असे देखील रोहिणी देशमुख यांनी सांगितले.
