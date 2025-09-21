सर्वपित्री अमावस्येला बेवारस मृतदेहांच्या अस्थींचं विसर्जन, राष्ट्रीय कला अकादमीचा १५ वर्षांपासून उपक्रम
राष्ट्रीय कला अकादमीतर्फे सर्वपित्री अमावस्येनिमित्त पुण्यातील बेवारस मृतदेहांच्या अस्थींचं विधिवत पूजन करून विसर्जन करण्यात आलं. या उपक्रमाचं हे १५वं वर्ष आहे.
पुणे : अपघात किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळं रस्त्यांवर अनेकांचा मृत्यू होतो. त्यात काही मृतदेहांची ओळख पटवणंदेखील अवघड असतं. त्यामुळं हे मृतदेह बेवारस अवस्थेतच राहतात. मृत व्यक्तीची जात, धर्म न पाहता माणूसकीच्या भावनेतून अशा बेवारस मृतदेहांवरवर अंतिम संस्कार करून अस्थींचं विसर्जन पुण्यातील राष्ट्रीय कला अकादमीच्या वतीनं करण्यात आलं.
हिंदू धर्मात अंत्यसंस्कारानंतर मृत व्यक्तीच्या अस्थींचं विसर्जन केलं जातं. तरच आत्म्यास मोक्ष प्राप्ती होते, अशी श्रद्धा आहे. परंतु, बेवारस मृतदेह असतील तर त्यांचे अस्थीविसर्जन करण्यासाठी कोणीही नातेवाईक नसतात.
अस्थींचं नदीत विसर्जन : राष्ट्रीय कला अकादमी आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमानानं सर्वपित्री अमावस्येनिमित्त बेवारस मृतदेहांच्या अस्थींचं विधिवत पूजन करून विसर्जन करण्यात आलं. यंदा या उपक्रमाचं 15 वं वर्ष आहे. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या. त्यांच्या हस्ते या अस्थींच पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर या अस्थींचं नदीत विसर्जन करण्यात आलं.
आदर्शवत उपक्रमांचं नेहमीच कौतुक : "राष्ट्रीय कला अकादमी यांच्या वतीने दरवर्षी हा उपक्रम घेतला जातो ही कौतुकाची बाब आहे. शहरांमध्ये ठिकठिकाणी अशा बेवारस व्यक्तींचा विविध कारणांनी मृत्यू होतो. पण, त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याकरता त्यांचे नातेवाईक नसतात. त्यामुळे हा एक सामाजिक उपक्रम मागील पंधरा वर्षापासून राबविला जातो. अशा आदर्शवत उपक्रमांचं पुणेकर नेहमी कौतुक करतात," असं राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी म्हटलं.
राष्ट्रीय कला अकादमीनं काम असंच सुरू ठेवावं : "राष्ट्रीय कला अकादमी आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमानानं सर्वपित्री अमावस्येनिमित्त बेवारस मृतदेहांवर केलेल्या अंत्यविधीनंतर त्यांच्या अस्थीचं विसर्जन रविवारी करण्यात आलं. त्यासाठी आम्ही सगळे आलो होतो. या चांगल्या कामाबद्दल मी राष्ट्रीय कला अकादमीला धन्यवाद देते. आपण अनेक कार्यक्रम बघतो. आम्ही राजकीय लोक अनेक कार्यक्रम करतो. पण अशा कार्यक्रमाला फक्त कार्यक्रम म्हणता येणार नाही. अशा कामाची समाजाला गरज आहे. ती गरज ओळखून राष्ट्रीय कला अकादमी हे काम करत आहे. आज सर्वपित्री अमावस्या आहे. आपल्याकडं अशी मान्यता आहे की, सर्वपित्री अमावस्येला आपले पूर्वज आपल्याला आशीर्वाद देतात. राष्ट्रीय कला अकादमीच्या सर्व कार्यकर्ते, पुणे महापालिकेचे अधिकारी हे अनेक वर्षांपासून हे काम करत आहेत. तसंच बेवारस मृतदेहांवर अंत्यविधी करण्याचं काम अकादमी करते. त्यांचं काम असंच सुरू रहावं , यासाठी मी शुभेच्छा देते," अशी प्रतिक्रिया राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
विधिवत अस्थी विसर्जन : पुण्यामध्ये अनेक बेवारस मृतदेह आढळतात. त्यांचे अंत्यविधी होत नाहीत. अशा मृतांच्या अस्थी राष्ट्रीय कला अकादमीतर्फे विसर्जित करून त्यांना शांती लाभण्यासाठी सर्वपित्री अमावास्येला या अस्थी विसर्जित केल्या जातात. मंत्रोच्चार आणि गीतेतील पंधराव्या अध्यायाचे पठण करत विधिवत पूजन करून आज नदीत विसर्जन करण्यात आलं आहे.
