मुंबई : मागील काही दिवसांपासून दांडी मारलेल्या पावसानं पुन्हा एकदा मुसळधार हजेरी लावली असून बुधवारी मध्यरात्रीपासूनच मुंबईत मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. बुधवारी संपूर्ण दिवस ढगाळ वातावरण होतं. या वातावरणात काही ठिकाणी तुरळक प्रमाणात पाऊस झाला. मात्र, मध्यरात्रीपासून मुंबईत मुसळधार पावसाला सुरुवात झालेली पाहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्य दिन आणि जन्माष्टमीच्या पूर्वसंध्येलाच पावसानं पुन्हा एकदा दमदार हजेरी लावल्यानं उकाड्यानं हैराण झालेल्या मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आज दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यात यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात आज दिवसभर पावसाचा जोर : हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आज दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. आठवडा अखेरपर्यंत हीच स्थिती कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. त्यामुळे आता हवामान विभागानं राज्यात विविध भागात अलर्ट जारी केला. रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यात यलो अलर्ट तर, गडचिरोली, यवतमाळ, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सोबतच कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना देखील हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. याकाळात कोकणात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.
या जिल्ह्यांना देण्यात आला आहे अलर्ट : हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यानं पुन्हा एकदा पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. मागील काही तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानं सोलापूर जिल्ह्यात आता विश्रांती घेतली आहे. हवामान विभागाच्या निर्देशानुसार, 14 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या पुढील तीन दिवसात पालघर, ठाणे, मुंबई जिल्ह्याला यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्याला 14 आणि 15 ऑगस्ट यलो तर 16 ऑगस्ट रोजी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, रत्नागिरी जिल्ह्याला 14 ते 16 ऑगस्ट ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
