पावसाचं पुनरागमन! मुंबईसह राज्यात पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज, कोणत्या जिल्ह्यात बरसणार?

हवामान खात्यानं पुढील दोन दिवस राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे पावसाचं पुनरागमन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

संग्रहीत छायाचित्र (ETV Bharat)
September 13, 2025 at 9:18 AM IST

मुंबई : राज्यातील नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी समोर येत आहे. हवामान विभागानं पुढील दोन दिवस राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, काही भागांमध्ये अतिवृष्टीचा इशाराही देण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसानं विश्रांती घेतली होती, पण आता राज्यातील हवामान पुन्हा एकदा बदलण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

खरं तर, यंदा पावसाचं आगमन मे महिन्यातच झालं होतं. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. तसेच, राज्यातील अनेक ठिकाणी अपेक्षित पाणी साठा होण्यासही मदत झाली. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून पावसानं विश्रांती घेतली होती. पण आता, हवामान विभागानं राज्यातील पुढील दोन दिवसांत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.

उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र तयार : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उसंत घेतली होती, ज्यामुळे मुंबईसह राज्यभर उकाडा आणि तापमानात वाढ झाली होती. तथापि, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे पुढील दोन दिवसांत राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांनी सांगितलं की, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव दक्षिण भारताच्या राज्यांवर तसेच महाराष्ट्रावर होईल. त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरात पुढील दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात कुठे पाऊस हजेरी लावणार? : गेल्या काही दिवसांपासून पावसानं विश्रांती घेतली होती. मात्र, आज शनिवारपासून (13 सप्टेंबर) राज्यातील विविध भागात मुसळधार पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. राज्यातील मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यात रविवारी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे. तसेच, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा भागात पुढील दोन ते तीन दिवस मेघगर्जनेसह आणि विजेचा कडकडाटसह मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

