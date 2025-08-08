मुंबई- शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे गेल्या तीन दिवसांपासून दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. या तीन दिवसीय दौऱ्यात त्यांची काल इंडिया आघाडीसोबत बैठक पार पडली, तर परवा त्यांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांची बैठक घेतली. यात त्यांनी त्यांच्या खासदारांना सत्ताधाऱ्यांना संसदीय सभागृहात सळो की पळो करून सोडा आणि जनहिताचे प्रश्न मांडा, असा मोलाचा सल्ला दिला. यानंतर काल (गुरुवारी) राहुल गांधीनी इंडिया आघाडीची बैठक घेतली. या बैठकीत शेवटच्या रांगेत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत बसल्याचं दिसत आहे. शेवटच्या रांगेतील फोटो सध्या विरोधकांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केले असून, उद्धव ठाकरेंना शेवटच्या रांगेत बसायला दिल्यामुळे हीच का तुमची किंमत? काँग्रेसने तुमची काय ही अवस्था करून ठेवली बघा, असं म्हणत विरोधकांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र डागलंय.
काँग्रेसने तुमची काय ही अवस्था करून ठेवली : दरम्यान, शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत उद्धव ठाकरे यांच्यावर बोचरी टीका केलीय. "आरे आरे आरे, काय तुमची ही किंमत उद्धव ठाकरे, शिवरायांचा वारसा सांगता ना रे, काँग्रेसच्या मीटिंगमध्ये जाऊन शेवटच्या रांगेत बसलात रे? बाळासाहेबांनी आम्हाला आत्मसन्मान, स्वाभिमान शिकवला. अपमानाविरुद्ध पेटून उठायचा शिवरायांनी आणि बाळासाहेबांनी धडा दिला. तुम्ही यातलं काहीच घेतलं नाही का रे? आदित्य ठाकरे काँग्रेसने तुमची काय ही अवस्था करून ठेवली आहे. तुमच्यापेक्षा एकेक खासदारवाले पक्ष बरे, त्यांनासुद्धा पुढच्या रांगेत बसवलं रे, महाराष्ट्राची दिल्लीत जाऊन तुम्ही पार लाज घालवलीत रे, थोडा जरी स्वाभिमान आणि आत्मसन्मान शिल्लक असेल तर जरा तरी पेटून उ(बा)ठा ना रे, महाराष्ट्राची किंमत कोणी कुठे वाढवली. ते जरा दुसऱ्या फोटोंत बघा रे," अशी शेलक्या शब्दांत नरेश म्हस्के यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेवर केली आहे.
म्हस्के म्हणजे दुतोंडी गांडूळ : दुसरीकडे शेवटच्या रांगेत का बसलो, यावर खासदार संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत किती मतांची, कशी चोरी झाली? याचं राहुल गांधी ओपन स्पेसमध्ये प्रेझेंटेशन दाखवत होते आणि स्क्रीन लावली होती. ते पुढे बसून व्यवस्थित दिसत नव्हतं. आम्हाला काही प्रमुख नेत्यांना पुढच्या रांगेत बसण्याची व्यवस्था केली होती. आम्ही तिथे गेलोसुद्धा होतो, उद्धव ठाकरे पण गेले होते. परंतु आम्हाला तिथे व्यवस्थित दिसत नव्हते, म्हणून आम्ही पाठीमागे जाऊन बसलो. कारण पाठीमागच्या रांगेतून प्रेझेंटेशन व्यवस्थित दिसत होतं. त्याचे फोटोसुद्धा माझ्याकडे आहेत आणि आमच्या बाजूलाच पवार साहेब, कमल हसन आदी आम्ही सगळे बसलो होतो. समोरून नीट प्रेझेंटेशन दिसत नव्हतं, म्हणून पाठीमागे जाऊन बसलो. बाकी काही नाही, असा खुलासा खासदार संजय राऊत यांनी केलाय. तर शिवरायांचा अपमान, बाळासाहेबांचा अपमान, अशी टीका नरेश म्हस्के यांनी केलीय, असा प्रश्न संजय राऊत यांना विचारला असता, त्यांनी नरेश म्हस्के यांचाही समाचार घेतला. नरेश म्हस्के म्हणजे दुतोंडी गांडूळ आहे. जेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना तोडली, तेव्हा तुमचा शिवरायांचा स्वाभिमान कुठे गेला होता? असा पलटवार खासदार संजय राऊत यांनी नरेश म्हस्के यांच्यावर केलाय.
