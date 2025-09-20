अंगावर याल, तर 'जय महाराष्ट्र'ची ताकद दाखवू; संजय राऊतांचा एकनाथ शिंदेंना इशारा
मुंबईला गिळण्यासाठी मुंबई ते सुरत बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हाती घेतलाय. मुंबईतून इतरत्र बुलेट ट्रेन का नाही हलवली?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
Published : September 20, 2025 at 12:03 PM IST
मुंबई : आनंद दिघे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी संजय राऊतांवर आक्रमक टीका करीत 'घरात घुसून मारू,' असा इशारा दिला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना राऊतांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला खडेबोल सुनावले असून, अंगावर याल, तर 'जय महाराष्ट्र'ची ताकद दाखवू, असा इशारा दिला आहे. संजय राऊत आज मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.
माझ्याकडे यांच्यासारखी सुरक्षा नाही : संजय राऊत म्हणाले की, "मी काल रात्री ठाण्यात गेलो होतो आणि आताही जाऊ शकतो. 'जय महाराष्ट्र'ची ताकद मला माहीत आहे. मी एकटाच फिरतो, माझ्याकडे यांच्यासारखी सुरक्षा नाही. कोण कसं परत जातं, तेही मी पाहीन." आनंद दिघे यांच्याबाबत बोलताना राऊत म्हणाले की, "दिघे साहेबांचे बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच कौतुक केले. त्यांना बढतीचा प्रस्ताव मिळाला तेव्हा त्यांनी ठाण्यातच राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ते महान व्यक्ती होते, पण जे बोलत आहेत, त्यांना दिघे समजलेच नाहीत", असंही राऊत म्हणाले.
बुलेट ट्रेन मुंबईचा घास गिळण्यासाठी : संजय राऊत यांनी मुंबईच्या विकासाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "मुंबईचा घास गिळण्यासाठी मुंबई ते सुरत बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबई लुटण्यासाठी हे सर्व आहे. मुंबईतून इतरत्र बुलेट ट्रेन का नाही?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महायुतीचे 90 टक्के आमदार व्होट चोरीमुळं निवडून आले : राऊत म्हणाले, "महायुतीचे 90 टक्के आमदार हे मतांच्या चोरीद्वारे निवडून आले आहेत. जयंत पाटील यांनी त्यांच्या पक्षात जाण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यावर राग आहे, म्हणून त्यांच्यावर खालच्या भाषेत टीका केली जाते. नारायण राणे यांच्या मुलानं वडिलांचं नाव काढायला सुरुवात केली आणि भाजपानं त्याला पाठिंबा दिला. गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटलांच्या वडिलांवर चुकीचं बोलणं अत्यंत दुर्दैवी आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्या टीमला संस्कार शिकवावे लागतील", असा सल्लाही राऊतांना दिला.
शिंदेंना आनंद दिघे समजले नाहीत : एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, "शिंदे यांनी चित्रपट काढला म्हणजे त्यांना आनंद दिघे समजले असे नाही. त्यांच्या चित्रपटातील 90 टक्के गोष्टी खोट्या आणि भंपक आहेत. गद्दार जर आमच्यावर चाल करून येत असतील, तर त्यांना 'जय महाराष्ट्र'ची ताकद दाखवू."
मंत्रिपदासाठी सरनाईकांनी बेईमानी केली : प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले, "सरनाईक हे शिवसेनेत येण्यापूर्वी अनेक पक्ष फिरले. उद्धव ठाकरेंनीच त्यांना संधी दिली, पण मंत्री होण्यासाठी त्यांनी बेइमानी केली. त्यांच्या घरावर ईडीच्या धाडी पडल्या आणि ते पळून गेले. त्यांनी राजन विचारे यांच्याबद्दल बोलू नये, ते निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत."
शिंदेंना ओरबाडण्याची सवय : शिंदे यांच्या विधानसभा उमेदवारीबाबत राऊत म्हणाले की, "शिंदेंच्या पहिल्या टर्मवेळी त्यांना थेट तिकीट जाहीर झालं नव्हतं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी ते सतीश प्रधान यांना दिलं होतं. शिंदे यांनी तिकीट ओरबाडून घेतलं. त्यांची वृत्तीच अशी आहे. त्यांच्यासोबतच्या लोकांनी निष्ठेवर बोलू नये", असा हल्लाबोल राऊतांनी केला.
शिंदेंचा पक्ष भाजपामध्ये विलीन होणार : राऊत पुढे म्हणाले, "आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत कुणाचा फोटो लावला नाही. आम्ही जी भूमिका मांडली ती दिघे यांच्याबाबत नव्हे, तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत आहे. गद्दार सेनेने नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्यापेक्षा आनंद दिघे यांचा फोटो मोठा लावावा. तुम्ही बाळासाहेबांचाही फोटो मोठा लावत नाही, इतकी भीती वाटते. हा पक्ष लवकरच भाजपामध्ये विलीन होणार आहे. मी जे सांगतो ते नेहमी खरे ठरते, कारण मी बाळासाहेब ठाकरेंचा चेला आहे", असंही राऊत म्हणालेत.
हेही वाचाः
मुंबई पोलीस आयुक्तांना राज्य मानवाधिकार आयोगाचं समन्स; 29 सप्टेंबरला हजर राहण्याचे आदेश
शिरवळमधील कुख्यात गुन्हेगारांच्या टोळीला मोठा दणका; सातारा, पुणे जिल्ह्यातून केलं तडीपार