"जनतेच्या हितासाठी उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे एकत्र येत असतील तर...", बाळासाहेब थोरात यांची प्रतिक्रिया - BALASAHEB THORAT

माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात

अहिल्यानगर (शिर्डी) : देशात जातनिहाय जनगणना व्हावी, काँग्रेस पक्षाची आधीपासूनच ही मागणी होती. आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक राज्यांमध्ये आंदोलनं सुरू आहेत. देशात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत. याची माहिती सरकारकडं असायला पाहिजे. जेणेकरून त्याचा वाटा त्यांना देतात येईल आणि देशात बंधू भावाचं वातावरण निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारनं जातनिहाय जनगणना करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना दिली. माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात (ETV Bharat Reporter)

