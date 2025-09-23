वेळ देता येत नाही तर महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा - रामदास तडस
अजित पवार यांनी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष व माजी खासदार रामदास तडस यांनी केली आहे.
Published : September 23, 2025 at 8:14 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या. तरीही अजित पवार यांच्याकडे खेळासाठी वेळ द्यायला वेळच नाही. त्यामुळं खेळाडूंचे मोठं नुकसान होत आहे. यामुळं अजित पवार यांनी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष व माजी खासदार रामदास तडस यांनी केली आहे.
कार्यालयाबाहेर आंदोलन : अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या भ्रष्ट व मनमानी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष व माजी खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वाखाली ऑलिम्पिक असोसिएशन येथील कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आलं. यादरम्यान महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी देखील आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी तीन नॅशनल गेम्समध्ये केलेला भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी व महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या निवडणुकीमध्ये सर्व संलग्न 50 राज्य क्रीडा संघटनांना निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी राज्यातील 25 ते 30 क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आणि पुरस्कारप्राप्त खेळाडू यावेळी उपस्थित होते.
भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी : रामदास तडस यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेला 50 खेळांची मान्यता असून फक्त 22 संघटनांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांना आमचा विरोध आहे. कारण त्यांनी या 50 संघटनांना मतदानाचा अधिकार द्यायला हवा. पण त्यांनी तो दिला नाही. तसंच नामदेव शिरगावकर यांनी तीन नॅशनल गेम्समध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, ही आमची मागणी असून याबाबत जर येत्या 27 तारखेपर्यंत काही निर्णय घेतला नाही. तर माझ्यासह राज्यातील सर्व खेळाडू राज्यभर उपोषणाला बसतील," असा इशारा रामदास तडस यांनी दिला. तसंच, "राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या संघटनेचे अध्यक्ष असून त्यांच्याकडे अनेक तक्रारी केलेल्या असताना देखील खेळाकडे वेळ द्यायला, त्यांच्याकडे वेळ नाही म्हणून त्यांनी देखील अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, " अशी मागणी देखील यावेळी रामदास तडस यांनी केली.
