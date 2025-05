ETV Bharat / state

"दोघं एकत्र आले तर आनंदच...", शरद पवारांच्या 'त्या' वक्तव्यावर राधाकृष्ण विखे पाटलांची प्रतिक्रिया - RADHAKRISHNA VIKHE PATIL

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 8, 2025 at 5:32 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 6:34 PM IST 1 Min Read

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहेत. असं असताना आता दुसरीकडे, शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येण्याबाबत अंदाज वर्तविले जात आहेत. दरम्यान, शरद पवार यांनी केलेल्या एका विधानामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना, "हा निर्णय सुप्रिया सुळे यांनी घ्यावा, मी या प्रक्रियेत नाही. सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांनी एकत्रित हा निर्णय घ्यावा, " असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळं आता दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र येणार का? याबाबत चर्चा सुरु आहे. शेवटी निर्णय त्यांनी घ्यायचाय : दरम्यान, भाजपा नेते आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याबाबत शरद पवार यांनी जे वक्तव्य केलं आहे. त्याबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, "शरद पवार आणि अजित पवार हे दोघे एकत्र आले तर आनंदच आहे. शेवटी निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे. ते दोघं निर्णय घेऊन बाहेर पडले असतील आणि आता जर निर्णय करून एकत्र येत असतील, तर त्याला आमचा आक्षेप घेण्याचं काहीही कारण नाही," असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

Last Updated : May 8, 2025 at 6:34 PM IST