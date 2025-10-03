सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तिसरी इयत्तेपासून प्रशिक्षण देण्याचा विचार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं
तिसऱ्या इयत्तेपासूनच मुलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सायबर गुन्ह्यांबाबत शिक्षण देण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. तसेच त्यासाठी सर्वंकष व्यवस्था निर्माण करावी लागेल," असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
October 3, 2025
मुंबई : सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि डिजिटल युगातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शालेय स्तरापासूनच मुलांना सायबर सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण देण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितलं की, तिसऱ्या इयत्तेपासूनच मुलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सायबर गुन्ह्यांबाबत शिक्षण देण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. एक धडा देऊन चालणार नाही, तर एक सर्वंकष व्यवस्था निर्माण करावी लागेल," असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
सायबर फसवणुकीत 'गोल्डन अवर' महत्त्वाचा : सायबर जनजागृती कार्यक्रमाचे उद्घाटन शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयात झालंय. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, व्हिजेटीआयचे डॉ. फारूक काझी, आयआयटी मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात फडणवीस यांनी सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये तातडीने तक्रार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, "रस्ता अपघातात ज्याप्रमाणे 'गोल्डन अवर' मध्ये उपचार मिळाल्यास प्राण वाचू शकतात, त्याचप्रमाणे सायबर फसवणुकीतही तात्काळ तक्रार केल्यास फसवणुकीची रक्कम वाचवणे आणि परत मिळवणे शक्य होते." त्यांनी नागरिकांना सायबर फसवणूक समजताच त्वरित 1930 किंवा 1945 या हेल्पलाइन क्रमांकांवर तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन केले.
अक्षय कुमार यांनी सांगितला आपल्या मुलीसोबतचा किस्सा : या कार्यक्रमात अभिनेता अक्षय कुमार यांनी आपल्या मुलीशी संबंधित सायबर गुन्ह्याच्या एका घटनेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "माझी मुलगी ऑनलाइन गेम खेळत होती, तेव्हा तिला अनोळखी व्यक्तीकडून मेसेज आला. प्रथम सामान्य प्रश्न विचारल्यानंतर त्या व्यक्तीनं अश्लील फोटोंची मागणी केलीय. सुदैवानं माझ्या मुलीनं ही बाब तिच्या आईला सांगितली. पण प्रत्येक वेळी असं घडत नाही." त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली की, शाळांमध्ये इतिहास आणि गणिताप्रमाणेच सायबर सुरक्षेचा विषयही शिकवला जावा. "डिजिटल विश्वाची माहिती मुलांना देणं अत्यंत आवश्यक आहे," असंही त्यांनी नमूद केलंय.
सायबर गुन्ह्यांचं स्वरूप बदललं : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डिजिटल युगातील सायबर गुन्ह्यांच्या बदलत्या स्वरूपावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापरामुळे फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, डीपफेक, आवाज आणि चेहरा क्लोनिंग यांसारख्या नवीन तंत्रांचा गैरवापर होत आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्यवहार आणि कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो, ज्यामुळे स्कॅम, एक्स्टॉर्शन आणि सायबर बुलिंगसारखे प्रकार घडतात." त्यांनी सायबर गुन्ह्यांचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे राहत असल्याने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्हेगारांचा माग काढणे शक्य असल्याचंही नमूद केलंय.
तंत्रज्ञान हाच धोका असला, तरी त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय! : राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅब, प्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे फसवणुकीनंतर तात्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र, यासाठी वेळेवर तक्रार होणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हाच धोका असला, तरी त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सायबर सुरक्षिततेसाठी जनजागृती आणि तंत्रज्ञान यांचे समान महत्त्व असल्याचे सांगितले. "युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेची माहिती पोहोचवण्यासाठी कम्युनिकेटर्सची भूमिका महत्त्वाची आहे. सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे," असे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाने सायबर सुरक्षेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, येत्या काळात शालेय शिक्षणात सायबर सुरक्षेचा समावेश हा एक क्रांतिकारी बदल ठरू शकतो, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
