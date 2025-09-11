गेट वे ऑफ इंडिया जवळून टीम त्रिवेणीला फ्लॅग ऑफ; महिला अधिकाऱ्यांना निरोप देताना कुटुंबीय झाले भावूक
भारतीय सैन्यदलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पायदळ, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सेवांच्या दहा महिला अधिकारी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' या स्वदेशी नौकेवरून आज (11 सप्टेंबर) जगप्रदक्षिणेला निघाल्या.
मुंबई : भारतीय सेना, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सेवांच्या दहा महिला अधिकाऱ्यांनी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' या स्वदेशी नौकेवरून जगप्रदक्षिणेसाठी मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडियाजवळून प्रस्थान केलं. यावेळी ‘आयएनएसव्ही तारिणी’ मधून आठ महिने यशस्वीरित्या प्रवास करून परतलेल्या लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा ए या टीम त्रिवेणीला निरोप देण्यासाठी उपस्थित राहिल्या होत्या. त्यांना निरोप द्यायला आलेल्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर निरनिराळ्या भावनांचा कल्लोळ पाहायला मिळत होता. कारण सुमारे आठ महिने या महिला अधिकारी आता कुटुंबापासून दूर असणार आहेत. त्यात सागर प्रवासामध्ये सतत बदलत्या वातावरणामध्ये या महिला अधिकाऱ्यांना तिन्ही त्रिकाळ सतर्क राहणं गरजेचं असल्यानं त्यांच्या कुटुंबीयांना थोडी चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे. पण त्या हा प्रवास यशस्वीरित्या पूर्ण करतील असा विश्वास असल्याचं त्यांच्या कुटुंबीयांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
तीन वर्ष घेतलेल्या खडतर प्रशिक्षणावर पूर्ण विश्वास : 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' सोबत जाणाऱ्या एकमेव नेव्ही ऑफिसर लेफ्टनंट कमांडर प्रियांका गुसैन यांचे पती ऋषव राज यांनी माझी पत्नी पहिल्यांदाच या साहसी सागर प्रदक्षिणेवर जात आहे. काळजी वाटत असली तरी या सर्व महिला अधिकाऱ्यांनी तीन वर्ष घेतलेल्या खडतर प्रशिक्षणावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळं या सर्व महिला अधिकारी समुद्रामध्ये प्रवास करताना येईल त्या परिस्थितीला समर्थपणे तोंड देतील, असा विश्वास असल्याचं ऋषव राज यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच ही सागर परिक्रमा यशस्वी करून या सर्व महिला अधिकारी परत येतील असा विश्वास प्रियांका यांच्या वडिलांनी व्यक्त केला. हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण असून प्रियांका आणि तिच्या सहकारी अधिकारी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी योग्य प्रकारे निभावून परत येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रायव्हेट कंपनीत तिचं नेतृत्व नाकारलं : आपली मुलगी आणि टीम त्रिवेणीच्या लीडर लेफ्टनंट कर्नल अनुजा वरुडकर यांना निरोप देण्यासाठी त्यांच्या आई डॉ. अनामिका वरुडकर या उपस्थित होत्या. लीडर अनुजा वरुडकर यांच्या आई डॉक्टर अनामिका वरुडकर यांनी अनुजा ही लहानपणापासूनच खूप हुशार आणि सहासी असल्याचं सांगितलं. ती ज्ञानप्रबोधिनीची विद्यार्थी असून तिनं मेकॅनिकल इंजिनियरिंग केल्यानंतर दोन कंपन्यांमध्ये ती मुलाखतीला गेली होती. पण तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी महिला अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळं निराश झालेल्या अनुजा यांना त्यांची आई डॉ. अनामिका यांनी एका घटनेमुळं खचून जाऊ नकोस दुसरीकडं प्रयत्न कर असा सल्ला दिला. त्यानंतर त्यांनी भारतीय लष्कराची परीक्षा देऊन भारतीय लष्करामध्ये प्रवेश मिळवला.
मला मुलीचा अभिमान : पण अनुजाने आर्मी जॉईन केल्यानंतर घरामध्ये अगदी रडारडीचं वातावरण झालं होतं अशी आठवण डॉ. अनामिका वरुडकर यांनी सांगितली. कारण आता ती फ्रंटला जाणार, तिथं कधी काय होईल सांगता येत नाही, अशीच सगळ्या कुटुंबीयांची सुरुवातीला प्रतिक्रिया होती. पण या सगळ्यातून पुढे येत अनुजाने यश मिळवलं आणि आज अशा प्रवासाला जात आहे की, जे आर्मीपेक्षा खूप वेगळ्या असलेल्या नेव्ही या क्षेत्रातील त्रिवेणी सागर परिक्रमेचा आहे. विशेष म्हणजे ती या सागर परिक्रमा उपक्रमाचे नेतृत्व करत आहे याचा मला अभिमान आहे. त्याचबरोबर चिंता देखील आहे, खरंतर खूप मिश्र भावना आहे. त्यामुळं रडणं थांबत नाही. तसंच त्यांनी अनुजा आणि त्यांच्या महिला सहकारी अधिकाऱ्यांना सागर परिक्रमेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
आमच्या मुलीची निवड झाली ही सौभाग्याची गोष्ट : उत्तराखंड चमोली गावच्या मेजर डॉली बुटोला यांचे वडील शेर सिंग बुटोला, त्यांच्या आई उर्मिला देवी बुटोला आणि त्यांचे पती मेजर मंदार कुलकर्णी त्यांना निरोप देण्यासाठी आले होते. शेर सिंग बुटोला यांनी मेजर डॉली बुटोला या पहिल्यापासूनच काहीतरी वेगळे करण्याचा ध्यास असलेली मुलगी असल्याचं सांगितलं. तसंच या सागर परिक्रमेसाठी आमच्या मुलीची निवड झाली ही आमच्यासाठी सौभाग्याची गोष्ट आहे, असं म्हणत सर्व महिला अधिकाऱ्यांना त्यांनी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद दिले. त्याचबरोबर ही सागर परिक्रमा यशस्वी व्हावी यासाठी देवाकडं आम्ही प्रार्थना करत आहोत. ही सागर परिक्रमा म्हणजे देशाच्या नारीशक्तीचं उत्तम उदाहरण आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
