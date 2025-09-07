क्रिकेटसाठी तुम्ही साताऱ्यात मिटिंग घ्या, मी निश्चित योगदान देईन, कपिल देव यांचा उदयनराजेंना शब्द
भारताचे माजी कर्णधार आणि विख्यात जलदगती गोलंदाज कपिलदेव निखंज आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांची विमान प्रवासात भेट झाली. त्यावेळी दमयंतीराजे भोसले या देखील उपस्थित होत्या.
सातारा Kapil Dev assures Udayanraje Bhosale - मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या साताऱ्यातील क्रिकेटच्या विकासासाठी विशेष बैठक आयोजित करा. मी त्यामध्ये निश्चित योगदान देईन, असा शब्द (Satara Cricket) भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार तथा जलदगती गोलंदाज कपिल देव निखंज (Kapil Dev) यांनी खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांना दिला.
विमान प्रवासात झाली भेट : विमान प्रवासात खासदार उदयनराजे आणि कपिल देव यांची भेट झाली. यावेळी त्यांच्यात क्रिकेट विषयी चर्चा रंगली. १९८३ च्या विश्वचषक स्पर्धेत झिम्बाब्वेविरुद्ध भारतीय संघाची अवस्था ५ बाद १७ अशी असताना कपिलदेव यांनी नाबाद १७५ धावांची अविस्मरणीय खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला होता. त्या खेळीचा खासदार उदयनराजेंनी विशेष उल्लेख केला.
साताऱ्यातील क्रिकेटच्या विकासासाठी साकडे : या भेटी दरम्यान महाराष्ट्रातील तसेच साताऱ्यातील क्रिकेटच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याबाबत त्यांच्यात चर्चा झाली. यासंदर्भात विशेष बैठक आयोजित केल्यास मी नक्कीच योगदान देईन, असा शब्द कपिलदेव यांनी उदयनराजेंना. या चर्चेत श्रीमंत छत्रपती सौ. दमयंतीराजे भोसले यांनी देखील सहभाग घेतला.
साताऱ्याला खेळाची उज्ज्वल परंपरा : साताऱ्याला खेळाची उज्ज्वल परंपरा आहे. कबड्डीपटू दिवंगत बबनराव उथळे, डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, आंतरराष्ट्रीय धावपटू दिवंगत नंदा जाधव, यांच्यासह उज्ज्वला माने, सुलताना खान, माणदेश एक्स्प्रेस ललिता बाबर, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त तिरंदाज आदिती स्वामी यांनी साताऱ्याचे नाव क्रीडा क्षेत्रात उंचावले आहे. दरम्यान, साताऱ्यात क्रिकेटसाठी मैदान उभारण्याचा सातारा जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचा मनोदय आहे.
