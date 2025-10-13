"मी लढाई सुरूच ठेवणार, भाजपाच्या स्वाभिमानी लोकांचा मला पाठिंबा", रवींद्र धंगेकरांनी स्पष्टच सांगितलं
पुण्यात सोमवारी (13 ऑक्टोबर) रवींद्र धंगेकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
Published : October 13, 2025 at 2:59 PM IST
पुणे : कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उद्योजक समीर पाटील यांच्यावर आरोप करणारे शिवसेनेचे नेते माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांना पक्षाचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे यांनी तंबी दिल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, यासंदर्भात रवींद्र धंगेकर यांनी खुलासा केलाय. ते म्हणाले, "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पुण्यातील गुन्हेगारी रोखली पाहिजे, असं सांगितलं असून हेच मी सांगत असून मी ही लढाई सुरूच ठेवणार आहे. भाजपाच्या स्वाभिमानी लोकांचा मला पाठिंबा आहे," असं रवींद्र धंगेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
पुणे शहर भयमुक्त व्हावं, अशी मागणी : पुण्यात सोमवारी (13 ऑक्टोबर) रवींद्र धंगेकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, "निलेश घायवळ प्रकरणी जे-जे दोषी आहेत, जे लोक त्याला सपोर्ट करत आहेत आणि ज्यांच्यामुळं कोथरूड परिसरात गुन्हेगारी वाढत आहे. यावर मी बोलत आहे. निलेश घायवळचे लोक हे चंद्रकांत दादांच्या आजू-बाजूला असतात. याबाबत त्यांनी खुलासा करावा, अशी मी मागणी केली होती. पुणे शहर भयमुक्त व्हावं अशी माझी मागणी होती," असं रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलंय.
...म्हणून मला ट्रोल केलं जातंय : "चंद्रकांत दादा यांच्या सपोर्टमुळं जर गुन्हेगारी वाढत असेल, तर याबाबत त्यांनी खुलासा करावा अशी साधी मागणी माझी होती. चंद्रकांत दादा हे त्या भागातील प्रतिनिधी आहेत म्हणून त्यांना एक पुणेकर म्हणून मी प्रश्न विचारत आहे. हे करत असताना समीर पाटील नावाचा व्यक्ती समोर आला आणि या व्यक्तीवर सांगली इथं मोक्कासारखी कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्याच्यावर तिथं गुन्हे दाखल आहेत. एक पुणेकर म्हणून मी प्रश्न विचारात असताना भारतीय जनता पार्टीकडून मला ट्रोल केलं जातंय आणि या प्रकरणात माझ्या 21 वर्षांच्या मुलाला देखील ओढण्यात येतंय," असं रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितलं.
भाजपाचा स्वाभिमानी गट मदत करतोय : पुढं म्हणाले की, "या समीर पाटीलच्या माध्यमातून माझ्यावर मोक्का करण्याची तयारी सुरू आहे, अशी चर्चा आहे. काल मला पक्षाचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे भेटले, त्यांनी सांगितलं की त्यांच्यावर बोलू नका. पण मी त्यांना सांगितलं की, मी त्यांच्यावर काहीच बोलत नाही. मी फक्त प्रश्न विचारत असून ते माझ्या प्रश्नाच उत्तर देत नाहीत. कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडणार नाही, हे जे शिंदे साहेब बोलले, तेच मला बोलायचं होतं. तसंच पुण्याच्या गुन्हेगारीबाबत न बोलता भाजपाकडून मला टार्गेट केलं जातंय आणि ट्रोल केलं जातंय. मी एक पुणेकर असून पुणेकरांचा आवाज म्हणून बोलतोय. या लढाईत भाजपाचा स्वाभिमानी गट मला मदत करतोय," असंही रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितलं.
