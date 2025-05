ETV Bharat / state

"मी लग्नाला गेलो, माझा फोटो काढला, त्यात माझा काय दोष?", वैष्णवी हगवणे मृत्यूप्रकरणी अजित पवारांचा सवाल - AJIT PAWAR

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 23, 2025 at 6:00 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:14 PM IST 1 Min Read

कोल्हापूर : पुण्यातील वैष्णवी शशांक हगवणे यांचा छळ आणि आत्महत्या प्रकरणामुळं राज्यभर खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात फरार असलेले संशयित राजेंद्र हगवणे आणि त्यांचा मुलगा सुशील हगवणे यांना आज पहाटे अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, वैष्णवीच्या लग्नात तिचे वडील अनिल कस्पटे यांनी फॉर्च्युनर कार तसंच 51 तोळं सोन दिलं होतं. या लग्नाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. त्यामुळं त्यांचे लग्नातील फोटो सध्या व्हायरल होत आहेत. तसंच त्यांच्यावर टीका केली जात आहे. यावरून अजित पवार आज कोल्हापुरात चांगलेच संतापलेले पाहायला मिळाले. या प्रकरणाशी दुरान्वये संबंध नाही : अजित पवार म्हणाले, "मी लग्नाला गेलो. माझा फोटो काढला. त्यात माझा काय दोष? माझ्यावर असे आरोप होत असतील तर मी लग्नाला जाणार नाही. माझा दोष नसताना मला का दोषी धरताय? माझा या प्रकरणाशी दुरान्वये संबंध नाही. तो केवळ पक्षाचा कार्यकर्ता होता. माझे विचार किती स्पष्ट आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. कोण जवळचा असो किंवा लांबचा असो कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे. तसंच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या सीपींना कडक कारवाई करण्यासाठी सांगितलेलं आहे. मी आज इथलं सगळं काम उरकून संध्याकाळी कस्पटे कुटुंबीयांची भेट घेणार आहे, " असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

