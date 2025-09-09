फास्टॅगचे जनक अशिम पाटील यांची प्रेरणादायी कहाणी; छोट्याशा गावात जन्म ते आर.एफ.आय.डी.मध्ये क्रांती
शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलेल्या अशिम पाटील यांनी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर स्वत:च्या आयटेक आरएफआयडी कंपनीची स्थापना करुन तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे.
Published : September 9, 2025 at 4:04 PM IST
पुणे : जिद्द, अथक प्रयत्न करण्याची तयारी आणि कामात प्रामाणिकपणा असल्यास अशक्य गोष्टदेखील शक्य होते. आयुष्यात 'इम्पॉसिबल' काही नसून 'आय एम पॉसिबल' असं म्हटलं जातं. याची प्रचिती आपल्याला विविध माध्यमातून येत असते. असंच काहीसं आयटेक कंपनीचे सीईओ अशिम पाटील यांच्यासोबत झालं आहे. कोल्हापुरातील एका गावातील सामान्य कुटुंबातील अशिम यांनी पुण्यात अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर त्याच क्षेत्रात आपली कंपनी उभी केली. आज ही कंपनी कोट्यवधीची उलाढाल करत आहे. त्यांनी देशात एफ.आय.डी.मध्ये क्रांती करत फास्टॅगची निर्मिती केली. मागील 25 वर्षात कंपनीच्या माध्यमातून अशिम पाटील यांनी अनेक गोष्टी कमावल्या आहेत.
छोट्याशा गावात जन्म ते एफ.आय.डी.मध्ये क्रांती : अशिम पाटील यांचे आई-वडील कोल्हापुरातील एका छोट्याशा गावातील रहिवाशी. अशिम पाटील यांचा जन्म नागपूरमध्ये झाला. शिक्षणासाठी ते पुण्यात आले. पुण्यात त्यांनी एमआयटीमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पूर्ण केलं. अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर अशिम पाटील टाटा समूहाच्या कंपनीत कॅम्पस इंटरव्यूसाठी गेले. त्यावेळी त्यांना यश मिळालं नाही. असं म्हणतात की 'आयुष्य प्रत्येकाला दुसरी संधी देतं. त्या संधीचं सोनं करायचं असतं.' आपल्याला बोलता येत नाही यात खचून न जाता अशिम पाटील यांनी स्वतःवरचा विश्वास कमी होऊ दिला नाही. यात त्यांना हळूहळू आर.एफ.आय.डी तंत्रज्ञानाची माहिती मिळत गेली. 2000 साली अशिम पाटील यांनी इन्फोटेक सॉफ्टवेअर अँड सिस्टीम प्रा. लिमिटेड ही कंपनी अवघ्या 50 हजार रुपयांत सुरू केली. आज या कंपनीला 25 वर्ष पूर्ण झाले असून आर.एफ.आय.डी.मध्ये क्रांती करत देशासाठी अनेक महत्त्वाची कामं त्यांच्या कंपनीनं करुन दाखवली आहेत.
आर.एफ.आय.डी. म्हणजे काय? : 'आर.एफ.आय.डी' म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन. रेडिओ लहरी वापरून वस्तू (ऑब्जेक्ट्स) ओळखण्यासाठी आणि वस्तूसंबंधित माहिती संकलित करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. 'आर.एफ.आय.डी' सिस्टीममध्ये टॅग, अँटेना आणि रीडर असे तीन मुख्य घटक असतात. ज्या वस्तूची ओळख पटवायची आहे, त्यावर लावण्यात येणारी एक लहान इलेक्ट्रॉनिक पट्टी म्हणजे टॅग. या टॅगमध्ये एका सर्किटच्या माध्यमातून माहिती (डेटा) संग्रहित केली जाते. या डेटाची देवाण-घेवाण रेडिओ लहरींद्वारे केली जाते. टॅग रीडर हे टॅगमधील डेटा वाचू शकते. तर अँटेना उपकरण हे टॅग आणि रीडर दरम्यान रेडिओ लहरींचं प्रसारण करतं.
फास्टॅग ते अनेक क्रांतिकारक निर्णय : आर.एफ.आय.डी.मध्ये काम करत अशिम यांनी अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले. सुरवातीला त्यांनी ग्रंथालयातील पुस्तकांवर टॅग लावायला सुरुवात केली. यानंतर हळूहळू तंत्रज्ञानात वाढ करत वाहनावरील कर संकलनावर काम सुरू केलं. यातून फास्टॅगची निर्मिती केली. देशातील पहिलं फास्टॅग सर्टिफिकेशन 'आयटेक आर.एफ.आय.डी'ला मिळालं. यानंतर 2014 मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना याबाबत माहिती सादर केली. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंटसाठी ही एक प्रमुख प्रणाली ठरली. त्याबरोबर कंटेनर ट्रॅकिंग, बंदरवर ग्रेट ऑटोमेशन प्रणाली, आरएफआयडी ई सील, फॅशन, लाईफस्टाईल, ज्वेलरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे अशा वेगवेगळ्या गोष्टीत आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर करत टॅग निर्मिती करून अशिम पाटील यांनी क्रांती केली आहे.
अवघ्या 50 हजार रुपयांत केली कंपनीची सुरूवात : "आमची कंपनी 2000 साली अवघ्या 50 हजार रुपयांत सुरू केली. तेव्हापासून काहीतरी नवीन आणि वेगळ देण्याचा आमचा दृष्टिकोन होता. आर.एफ.आय.डी.मध्ये माझी आवड निर्माण झाली. तेव्हा या तंत्रज्ञानाबाबत खूपच कमी लोकांना माहिती होतं. त्यामुळं यावर काम करायला सुरुवात केली. सुरवातीला खूपच स्ट्रगल करावा लागला. परंतु आम्ही काम करत गेलो आणि 2009 मध्ये टॅक्स कलेक्शनसाठी पेटेंट तयार केलं," अशी माहिती अशिम पाटील यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
मेक इन इंडियाचा झाला फायदा : "2014 साली 'मेक इन इंडिया'चा फायदा आम्हाला झाला. तेव्हा आम्ही तयार केलेल्या फास्टॅगला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दुजोरा दिला. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे काम सुरू असताना गुजरातमधील 'सरदार वल्लभभाई पटेल स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' या पुतळ्याच्या उभारणीत आणि देखभालीसाठी 'आर.एफ.आय.डी' तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला आहे. जेव्हा हा पुतळा उभारण्यात येत होता. त्यावेळी त्याच्या प्रत्येक ब्राँझ पॅनेलला दोन 'आयटेक आर.एफ.आय.डी' टॅग लावले होते. पुतळ्याचा कोणता पॅनल कोणत्या भागात लावायचा, याची ओळख पटण्यासाठी हे टॅग होते. पुतळ्याच्या उभारणीनंतर त्याची देखभाल करण्यासाठीही हे टॅग उपयोगी ठरत आहेत. ही प्रणाली 'आयटेक आर.एफ.आय.डी.'नं उत्पादित केली आहे," अशी माहिती अशिम पाटील यांनी दिली.
निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर काढला उपाय : "आपल्या देशातून निर्यात केलेल्या वस्तूंवर या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय काढला आहे. भारतातून विदेशात जाणाऱ्या कंटेनरच्या सिलिंगसाठी आम्ही ही चिप वापरून इलेक्ट्रॉनिक सील बनवलं आहे. 2017-18 मध्ये त्याचं नोटिफिकेशन आम्हाला मिळालं. यानंतर भारतातील निर्यातदारांनी मेकॅनिकल लॉकच्याऐवजी 'आर.एफ.आय.डी. एलेक्ट्रॉनिक सील'चा वापर करायला सुरूवात केली. त्यामुळं निर्यातीचा वेग वाढला. सुमारे 100 हून अधिक पोर्टमध्ये आपण हे काम करतोय. या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आज रिलायन्स तसंच टाटा ट्रेंडसारख्या ठिकाणी कपड्यांवर देखील आर.एफ.आय.डी.'चा वापर होत आहे. येत्या काळात डिफेन्समध्ये देखील आम्ही या तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहोत," अशी माहिती अशिम पाटील यांनी दिली.
