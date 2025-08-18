छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गेल्या काही दिवसापासून विरोधकांकडून मत चोरीचा मुद्द्यावरुन गंभीर आरोप केले जात आहेत. यादरम्यान आता प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. आपल्यालाही मतं गायब करायची ऑफर होती, असा दावा त्यांनी केला आहे.
"मला पण होती मत गायब करायची ऑफर" : "मला पण दहा हजार मतं गायब करायची ऑफर होती. माझ्याकडं असलेले त्याचे पुरावे आता मी शोधत आहे. कॉल, व्हॉट्सॲपमधील माहिती शोधत आहे. मात्र आम्ही जोमात होतो, आम्हाला वाटलं जमलं आपलं, कशाला गायब करायचं. आता आम्ही ऑफरला बळी पडणार नाही", अशी टीका बच्चू कडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. मतदान केंद्र बंद करा, भाजपाच्याच कार्यालयात मतदान केंद्र सुरू करा, तिथेच येऊन मतदान करा, असं आवाहन करणार आहे. ठाकरे यांची आघाडी ही दोघांचे मत आहे, त्याच्याबाबत मी काय बोलणार, गणपती झाल्यावर निर्णय सांगू," असं कडू यांनी सांगितलं.
हे तर डाकू आहेत : "राहुल गांधी यांनी मत चोरीबाबत आरोप केलाय. हे डाकू आणि दरोडेखओर आहेत. यांनी तर संविधान लुटलं आहे. मतदानाचा आत्मा गायब केलाय, मतदार आत्मा असेल तर आम्ही फक्त शरीर आहे. तुमच्या मताला काही किंमत आहे का? याला अर्थच नाही," अशी टीका बच्चू कडू यांनी केली. "राज्यात आमचं आंदोलन सुरू आहे, ते आगामी निवडणुका म्हणून नाही, तर आमच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहोत. ते पुढे कसं न्यायचं हे डोक्यात आहे. आता आंदोलन शेवटच्या टप्प्यात आहे, ते व्यवस्थित वेगळ्या ताकतीने घेऊन जायचं आहे. सरकारला कर्ज माफी आणि इतर मेंढपाळ आणि मच्छीमार संघटनेच्या मागण्या आहेत," अशी माहिती बच्चू कडू यांनी दिली.
जय श्री राम म्हणलं की होते : "जालन्यात पोलिसानं शेतकऱ्याला लाथ मारली, तो एखाद्या जातीचा असता तर त्याने सरकारला लाथ मारली असती. पण दुर्दैवाने तो शेतकरी निघाला. शेतकऱ्याची जात नसते, त्याच्यासाठी कोणीही पेटून उठत नाही. जरी आग लागली तरी ती विझवण्यासाठी निघतात, अशी व्यवस्था देशात आहे. आम्ही कारवाईसाठी 24 तारखेपर्यंत वेळ देतोय," असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला. या देशात जय श्री राम म्हणालं किंवा बटेंगे तो कटेंगे असं म्हणालं की निवडणुका जिंकता येतात. फतवा म्हणलं की काँग्रेसचं भावते. देशात कोणाचा मानसन्मान राहिला आहे का? असा प्रश्न बच्चू कडू यांनी उपस्थितीत केला.
