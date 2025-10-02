ETV Bharat / state

"मी नागपूरचा, तरीही सांगतो मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरसाठी काही केलं नाही", दसरा मेळाव्यात ठाकरेंच्या शिवसैनिकाची प्रतिक्रिया

दादरच्या शिवाजी पार्क इथं राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून ठाकरेंचे शिवसैनिक येण्यास सुरुवात झाली असून, भर चिखलात हे शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांचं भाषण ऐकण्यासाठी येऊन बसले आहेत.

Shiv Sainik at Dussehra Melava
शिवाजी पार्कमध्ये दसरा मेळाव्यासाठी आलेले शिवसैनिक. (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा दसरा मेळावा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा दादरच्या शिवाजी पार्क इथं तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा दसरा मेळावा गोरेगाव नेस्को सेंटर इथं होत आहे. 2022 पासून एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना वेगवेगळा दसरा मेळावा घेत आहेत. अशातच आता दादरच्या शिवाजी पार्क इथं राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून ठाकरेंचे शिवसैनिक येण्यास सुरुवात झाली असून, भर चिखलात हे शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांचं भाषण ऐकण्यासाठी येऊन बसले आहेत.

नागपूरमध्ये देखील शेतकऱ्यांची वाईट अवस्था : आजच्या दसरा मेळाव्याबाबत या शिवसैनिकांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत? हे जाणून घेण्याचा "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी प्रयत्न केला. यावेळी शिवसैनिक म्हणाले की, "देवेंद्र फडणवीस आमच्या नागपूरचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र त्यांनी नागपूरसाठी काहीही केलेलं नाही. नागपूरमध्ये चांगले रस्ते नाहीत. मराठवाड्याप्रमाणेच नागपूरमध्ये देखील शेतकऱ्यांची वाईट अवस्था आहे. जनता त्रस्त आहे," अशी प्रतिक्रिया नागपूर येथून आलेल्या शिवसैनिकानं दिली आहे.

शिवाजी पार्कमध्ये शिवसेनेचा (उबाठा) दसरा मेळावा (ETV Bharat Reporter)

भाजपाने आम्हाला शिकवू नये : दुसरीकडे, कोकणातून आलेल्या शिवसैनिकांनी सांगितलं की, "भाजपा नेते सांगतात दसरा मेळावा न घेता मेळाव्याचे पैसे दुष्काळग्रस्त द्यावेत. पण, आज संपूर्ण महाराष्ट्रात मेळावे होत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मेळावा झाला. भाजपाने त्यांना तो खर्च दुष्काळग्रस्त लोकांना देण्यासाठी का सांगितलं नाही? राहता राहिलेला प्रश्न मदतीचा, तर आमच्या पक्षाकडून आम्ही मदत करत आहोत. आमच्या चिपळूण तालुक्यातून काल तीन गाड्या या दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांच्या मदतीसाठी रवाना झाल्या आहेत. त्यामुळं भाजपाने आम्हाला शिकवू नये," अशी प्रतिक्रिया या शिवसैनिकांनी दिली आहे.

शिवाजी पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिखलाच साम्राज्य : दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून मुंबई सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळं शिवाजी पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिखलाच साम्राज्य निर्माण झालं आहे. दरवर्षी दसरा मेळावा शिवसैनिक जमिनीवर बसून ऐकतात. यावर्षी मात्र चिखलामुळं पहिल्यांदाच शिवाजी पार्क येथे शिवसैनिकांसाठी खुर्च्या ठेवण्यात आल्या आहेत. कुठं साचलेलं पाणी, तर कुठं मोठ्या प्रमाणात चिखल, असं दृश्य सध्या शिवाजी पार्क इथं पाहायला मिळत आहेत. मात्र, अशात देखील शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांचं भाषण ऐकण्यासाठी दुपारपासूनच मैदानात जमत आहेत.

अनेक वर्षांची परंपरा जपत शिवाजी पार्क इथंच मेळावा : एकनाथ शिंदे यांचा दसरा मेळावा देखील फोर्ट येथील आझाद मैदानावर होणार होता. मात्र, पावसामुळं तिथे चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को ग्राउंडवर होत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र अनेक वर्षांची परंपरा जपत मेळाव्याच्या ठिकाणात बदल न करता शिवाजी पार्क इथंच दसरा मेळावा घेत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळं संपूर्ण मैदान ओलं झालं आहे. आजच्या मेळाव्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शिवाजी पार्क इथं जमण्यास सुरुवात झाली आहे.

