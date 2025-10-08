ETV Bharat / state

मी तिथं नसतानादेखील मला ट्रोल केलं जातंय; गौतमी पाटीलनं स्पष्टच सांगितलं

मला ट्रोल केलं जातं आहे. मी तिथं नसतानादेखील मला ट्रोल केलं जातं असल्याने मी आता त्याकडे लक्ष देणार नसल्याचं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलंय.

Famous dancer Gautami Patil
प्रसिद्ध नृत्यांगणा गौतमी पाटील (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 11:03 AM IST

1 Min Read
पुणे: नृत्यांगणा गौतमी पाटील यांच्या कारने 30 सप्टेंबर रोजी पुण्यातील वडगाव बुद्रुक येथे एका रिक्षा चालकाला जोरात धडक दिल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर गौतमी पाटील यांच्याकडून कोणतीही मदत त्याला दिली गेली नाही. तसेच त्या समोर येत नसल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीका होऊ लागली. अशातच आता आठ दिवसांनी गौतमी पाटील यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलंय. मी यात काही दोषी नाही हे पोलिसांनी देखील सांगितलंय. ज्या कारने अपघात झालाय, ती माझी होती. अपघाताच्या वेळी मी तिथं नव्हते. मला ट्रोल केलं जातं आहे. मी तिथं नसतानादेखील मला ट्रोल केलं जातं असल्याने मी आता त्याकडे लक्ष देणार नसल्याचं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलंय.

मी तिथं नसताना देखील मला ट्रोल केलं जातं आहे : इंदापूर तालुक्यात एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नृत्यांगना गौतमी पाटील या आल्या होत्या, त्यावेळी याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. यावेळी गौतमी पाटील म्हणाल्या की, नको त्या गोष्टींमध्ये मला टाकलं जात आहे. मी तिथं नसताना देखील मला ट्रोल केलं जातं आहे. अपघात घडल्यावर माझ्या भावाकडून पीडित व्यक्तीला मदत दिली जात होती, पण त्यांनी गुन्हा दाखल असल्याने तसेच कायदेशीर बाब असल्याने ती मदत नाकारली आहे. प्रत्येक वेळेस माझ्यावरच आरोप केले जात आहेत, पहिल्यापासून मीच ट्रोल होत आहे. आता जे काही होईल ते न्यायालयीन लढाईने होईल, असं यावेळी पाटील म्हणाल्या.

त्यांनी कोणत्याही पद्धतीची मदत नाकारली आहे : त्या पुढे म्हणाल्या की, मी पीडित कुटुंबासाठी मदतीचा हात पुढे केला होता. मी माझ्या भावाला तिथे पाठवलं होतं, मात्र त्यांनी कोणत्याही पद्धतीची मदत नाकारली आहे. माझी मदत करण्याची भावना होती, असंदेखील यावेळी गौतमी पाटील यांनी सांगितलंय.

