अभियंता पतीचे भाजपा आमदार पत्नीला पत्र; जाहिरातीवर फोटो वापरण्यास केली मनाई, अडचण झाल्यानं पत्र लिहिल्याची चर्चा

आपले फोटो बॅनरवर लाऊ नयेत, यासाठी भाजपा आमदार पत्नीला पत्र पाठवलं. भाजपा आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्या बांधकाम विभागात मुख्य अभियंता असलेल्या पतीनं हे पत्र पाठवलं.

भाजपाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण, पती अतुल चव्हाण (Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 12:45 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 12:51 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर : पत्नी एखाद्या पदावर असली की समारंभ असो की सामाजिक उपक्रम त्या बॅनरवर त्यांच्या पतीचा फोटो वापरलाच जातो. मात्र असे करणे एका महिला आमदाराच्या शासकीय अधिकारी असलेल्या पतीला अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे अधिकारी पतीने आमदार पत्नीला चक्क शासकीय लेटरहेडवर फोटो न वापरण्याची विनंती केली. भाजपाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण यांचे पती अतुल चव्हाण यांना हे पत्र लिहावे लागले आहे. मी सरकारी अधिकारी असून माझ्या पदाचा मानसन्मान जपला गेला पाहिजे. पत्नी आमदार आहे तिचे फोटो कार्यकर्त्यांनी वापरण्यास हरकत नाही. त्यात, माझा फोटो वापरणे चुकीचे असल्याने हे पत्र पाठवले असल्याची प्रतिक्रिया अतुल चव्हाण यांनी ईटीव्ही भारत प्रतिनिधीला दिली.

भाजपाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण, पती अतुल चव्हाण (Reporter)

मतदार संघातील बॅनर आले होते चर्चेत : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री विधानसभा मतदार संघाच्या भाजपा आमदार अनुराधा चव्हाण यांचे बॅनर सध्या चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या बहुतांश बॅनरवर सरकारी असलेले त्यांचे पती अतुल चव्हाण यांचे असलेल्या फोटोंमुळे ते चर्चेत आले आहेत. अतुल चव्हाण हे सार्वजनिक बांधकाम विभागात मुख्य अभियंता पदावर कार्यरत आहेत. असं असताना आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्या अनेक बॅनरवर पतींचा फोटो कार्यकर्त्यांनी झळकावला आहे. नुकताच अनुराधा चव्हाण यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने वर्तमानपत्र आणि इतर ठिकाणी जाहिराती देण्यात आल्या. मतदार संघात जागोजागी बॅनर झळकले. त्यावर अभियंता अतुल चव्हाण यांचे फोटो लावण्यात आले. राजकारणाशी संबंध नसताना त्यांचे फोटो आल्याने आमदार अनुराधा यांचा कारभार त्यांचे पती चालवतात का? असा प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आला.

अतुल चव्हाण यांनी लिहिलेलं पत्र (Reporter)

पतीने लिहिले पत्नीला पत्र : बॅनरवर लावण्यात आलेल्या फोटोंमुळे अभियंता अतुल चव्हाण यांच्यावर टीका होत होती. त्यावर त्यांनी पत्नी आमदार अनुराधा चव्हाण यांना शासकीय लेटरपॅड वर अधिकृतरित्या पत्र काढले. ज्यामध्ये "माझे फोटो जाहिरात आणि बॅनरवर येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तसेच माहिती अधिकारामध्ये अनेक अर्ज प्राप्त होत आहेत. तरी आपल्या मतदार संघातील कार्यकर्त्यांना फोटो प्रसिद्ध न करण्याच्या सूचना द्याव्यात," अशी विनंती केली आहे.

भाजपाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण, पती अतुल चव्हाण (Reporter)

पदाचा अवमान होऊ नये म्हणून पत्र : या पत्राबाबत ईटीव्ही प्रतिनिधीने अभियंता अतुल चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता. "कुठल्याही ठिकाणी माझे फोटो वापरण्यास सांगितले नव्हते. मी सरकारी अधिकारी असून अद्याप मी माझ्या पदावर कार्यरत आहे. माझ्या पदाचा मानसन्मान राखला गेला पाहिजे, करिता पत्नीला पत्र देऊन कार्यकर्त्यांना फोटो वापरू नये अशी विनंती केली आहे," असं अतुल चव्हाण यांनी सांगितले.

