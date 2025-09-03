ETV Bharat / state

प्रेम कहाणीचा भयानक अंत! मजनूनं लैलाचा केला शिरच्छेद; शीर सापडलं पण धड नाही

प्रेम विवाह केलेल्या पतीनं पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना भिवंडीत समोर आली. महिलेचे तुकडे करुन ते खाडीत फेकण्यात आल्याची माहिती समोर आली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025

ठाणे : हॉरर चित्रपटाला शोभेल अशा एका प्रेम कहाणीचा भयानक अंत झाल्याची घटना समोर आली आहे. प्रेम कहाणीमधील 25 वर्षीय मजनूने 22 वर्षीय लैलाचा शस्त्रानं शिरच्छेद करून शीर धडावेगळं केलं. ही घटना भिवंडी शहरातील खाडीलगतच्या ईदगाह झोपडपट्टी जवळील दलदलीत घडल्याचं उघडकीस आलं आहे.

हत्येचे कारण काय? : खळबळजनक बाब म्हणजे, दोघेही एकमेकांच्या चारित्र्यावर संशय घेत' नेहमीच वाद घालत आपल्याचं पोटच्या चिमुकल्याला मारहाण करत असल्याच्या वादातून मजनूने लैलाची क्रूर हत्या केल्याचा पोलिसांनी संशय व्यक्त केला. मात्र, आरोपीने हत्येची कबुली दिली असून, हत्येचे कारण देताना तो उडवाउडवीचे उतर देत असल्यानं हत्येचे ठोस कारण समोर आलं नसल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांनी दिली.

पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : याप्रकरणी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात हत्या करून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी मजनूला अटक केली आहे. मोहमंद तहा उर्फ सोनू इम्तियाज अन्सारी असं अटक आरोपीचं नाव आहे. परवीन उर्फ मुस्कान मोहमंद तहा असं क्रूर हत्या झालेल्या लैलाचं नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत मुस्कान आणि आरोपी तहा दोघेही भिवंडी शहरातील नवी वस्ती परिसरात राहत होते. आरोपी हा ट्रक चालक असून, मृत लैला ही रील बनवून सोशल मीडियावर टाकत होती. दोघांची दोन वर्षापूर्वी सोशल मीडियावर ओळख झाली होती.

प्रेम विवाह केला : याच ओळखीतून प्रेमात रुपांतर होऊन दोघेही लैला- मजनूसारखे राहत असतानाच दोघांनी प्रेम विवाह केला. त्यानंतर त्यांना एक मुलगा झाल्यानं आपण वेगळं राहू म्हणून मृताने आरोपीकडे तगादा लावल्यानं त्यानं भिवंडी शहरात खोली भाडयानं घेऊन दोघेही एक वर्षाच्या मुलासह राहत होते. त्यातच दोघेही एकमेकांच्या चारित्र्यावर संशय घेत वाद होऊन आपल्याच चिमुकल्याला मारहाण करत होते. याच वादातून नेहमीच दोघांत भांडणे होत होते.

पोलिसांचा कसून तपास : खाडीलगतच्या दलदलीत 30 ऑगस्ट रोजी धडावेगळे महिलेचे शीर आढळल्याने एकच खळबळ उडाली होती. महिलेची ओळख पटवणे व त्यानंतर हत्येचा आरोपी पकडणे असे मोठे आव्हान भोईवाडा पोलिसांसमोर होते. भोईवाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी यांसह वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक प्रमोद कुंभार व त्यांच्या पोलीस पथकातील पोलिसांनी ईदगाह झोपडपट्टीत माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये येथील एक महिला दिसत नसल्याबद्दल माहिती समोर आली. त्यामुळे पोलिसांनी तपासाची दिशा निश्चित करीत चौकशीस सुरुवात केली. त्यामध्ये परवीन उर्फ मुस्कान या महिलेचा तो मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले.

'असा' केला तपास : पोलीस तपासात माहिती समोर आली असता तिचा पती घरी नसल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी शोध घेत त्यास 1 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ताब्यात घेऊन कसून चौकशी सुरू केली. त्यानंतर पती तहा याने पत्नीच्या हत्येची कबुली दिली. पोलिसांनी त्यास घटनास्थळी नेऊन हत्या केलेल्या पत्नीचे धड कुठे आहे त्याबाबत खाडी पात्रात बोटीच्या मदतीने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. "चारित्र्याच्या संशयावरून वाद होत असत. त्यामुळे त्यांच्यात हाणामारी सुद्धा होत असे. त्यातून महिला ही 28 ऑगस्ट रोजी घरातून निघून गेली होती. त्यातून वाद झाला होता. त्या रागातून पतीने 29 ऑगस्ट रोजी पत्नीची हत्या केली. त्यावेळी त्याने पत्नीचे शीर धडापासून वेगळे करत शरीराचे दोन तुकडे करत ते खाडीत भरतीचे पाणी वाढले असताना त्यात फेकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता," अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी : मंगळवारी घटनास्थळी स्थानिक पोलिसांसह फॉरेन्सिक पथक व श्वान पथकास पाचारण करून शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, अजूनही धड आढळून न आल्याने खाडीलगतच्या पोलीस ठाणे यांना पत्राद्वारे याबाबत कळविण्यात आले आहे. आरोपी पतीला भिवंडी न्यायालयात हजर केले असता त्यास 11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे.

आरोपीने हत्येची कबुली दिली : आरोपीने हत्येची कबुली दिली असून, त्याने ज्या हत्यारानं मारले ते हत्यार खाडीत फेकले असून, त्याचा पोलीस शोध घेत आहेत. शिवाय ड्रोन कॅमेरा आणि बोटीच्या मदतीनं गेल्या आठ दिवसांपासून धड शोधण्याचं काम सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांनी दिली.

