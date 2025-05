ETV Bharat / state

जात, धर्मापेक्षा माणुसकी मोठी; मुस्लिम लग्न समारंभात पार पडला हिंदू विवाह सोहळा - HINDU WEDDING IN MUSLIM RECEPTION

पुण्यात पार पडला अनोखा विवाह सोहळा ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 22, 2025 at 2:25 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 2:50 PM IST 2 Min Read

पुणे : देशभरातील काही ठिकाणी आपल्याला जातीय तेढ, विशिष्ट धर्मांविषयी समाजात गैरसमज पसरवणे अशा घटना पाहायला मिळत आहेत. परंतु, काही ठिकाणी अशा घटना होत असताना, भारतात आजही सर्वधर्म समभाव आणि सामाजिक समता असल्याचं पाहायला मिळतं. आजपासून (२२ मे) बरोबर एक महिन्यापूर्वी पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याविरोधात जात-धर्माची सीमारेषा भेदत सर्व भारतीय नागरिकांनी दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानला धडा शिकवावा, अशी मागणी केली. यातून 'आम्ही भारतीय एक' असल्याचं नागरिकांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं. अशीच एकतेची आणि धर्मापेक्षा माणुसकी मोठी असल्याची प्रचिती आणणारी घटना पुण्यात घडली आहे. पावसामुळे उडाली अनेकांची तारांबळ : दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात संध्याकाळच्या वेळेस मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळं अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साठलं होतं. अचानक आलेल्या पावसामुळे पुणेकरांचं मोठं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र याच मुसळधार पावसाने धर्मापेक्षा माणुसकी मोठी असल्याचं दाखवून दिलं. लग्न सोहळ्यात वरूण राजाची उपस्थिती : पुण्यातील वानवडीमधील एसआरपीएफच्या लॉनमध्ये मंगळवारी संध्याकाळी कवडे-गलांडे विवाह सोहळ्याची गडबड सुरू होती. आकर्षक फुलांनी आणि रंगीबेरंगी विद्युत रोषणाईनं लॉन सजवण्यात आला होता. सगळी पाहुणेमंडळी देखील विवाह सोहळ्यासाठी एकत्र आले होती. पंडितही विवाह सोहळ्यातील मुख्य विधींची तयारी करत होते. नवरदेव-नवरी सजून मांडवात पोहोचणार तोच त्यांचं स्वागत धो-धो बरसणाऱ्या वरूण राजानं केलं. ज्या लॉनमध्ये विवाह सोहळा साजरा होणार होता, त्या लॉनमध्ये अचानक सर्वत्र पाणीच पाणी झालं. अचानक आलेल्या मुसळधार पावसामुळे पाहुणेमंडळी, नातेवाईक, नवरदेव नवरीचे आई-वडील पावसात चिंब भिजले. आता विवाह सोहळा पूर्ण कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी एका बापाच्या मदतीला दुसरा बाप धावला, तो ही ना त्या धर्माचा ना त्या जातीचा! त्यांच्या मदतीमुळं हा विवाह पार पडला.

