मुंबई : आंदोलकाच्या कमरेत लाथ मारण्याची कृती जालना पोलीस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांना भोवण्याची शक्यता आहे. या घटनेची आता मानवाधिकार आयोगानं गंभीर दखल घेत प्राथमिक चौकशीचे आदेश जालना पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. या संदर्भातील चौकशीचा अहवाल वेळेत सादर न झाल्यास एकतर्फी आदेश जारी केले जातील, असा इशाराही आयोगानं दिलाय. आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांनी हे आदेश देताना चार आठवड्यात ही चौकशी पूर्ण करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला होणार आहे.
नुकसान भरपाई का देऊ नये?, आयोगाचा सवाल : या घटनेत लाथ बसलेल्या आंदोलकाला नुकसान भरपाई का देऊ नये?, तसेच पोलीस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांच्यावर फौजदारी कारवाई का करु नये?, त्यांची खातेनिहाय चौकशी का करु नये?, या सर्व बाबींचा खुलासा योग्य कारणासह द्या, असंही जारी केलेल्या नोटीसमध्ये आयोगाने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव आणि जालना पोलीस अधीक्षक यांना सांगितलं आहे. पुढील सुनावणी होण्याआधी यावर प्रत्युत्तर सादर करा, अन्यथा एकतर्फी आदेश दिले जातील, असंही आयोगानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण? : अमित चौधरी आणि गोपाल चौधरी हे जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या अनेक दिवसापासून उपोषण करत होते. मात्र, याची दखल न घेतल्यानं त्यांनी 15 ऑगस्टला जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडं दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. तिथं ड्युटीवर असलेल्या उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी चौधरी यांना बाजूला केलं आणि इतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यातही घेतलं. मात्र, ताब्यात घेतल्यानंतर अनंत कुलकर्णी यांनी अचानकपणे फिल्मी स्टाईलन उडी मारून कमरेत लाथ मारली, असा आरोप चौधरी यांनी केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर कुलकर्णी यांच्यावर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली. वंचित बहुजन आघाडीनं याची तक्रार देताना घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटोही आयोगाकडे सादर केले. या घटनेत व्यक्तीच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला असल्याचा आरोप या तक्रारीतून करण्यात आलाय.
