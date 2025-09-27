RSS प्रणित मुस्लीम राष्ट्रीय मंचच्या मदतीनं मुस्लिमांच्या जीवनात बदल घडवण्याचा प्रयत्न
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मुस्लीम समाज यांच्यातील दरी कमी करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून 'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच' ची (Muslim Rashtriya Manch) स्थापना करण्यात आली आहे.
Published : September 27, 2025 at 10:50 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 11:46 PM IST
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हिंदूत्ववादी संघटना आहे. संघाची मुळ संकल्पना अशी आहे की, भारत हिंदू राष्ट्र आहे आणि हिंदू राष्ट्रात सर्व-धर्मीयांचा समावेश होतो. धर्म म्हणजे हिंदू राष्ट्र नाही तर संस्कृतीक मूल्याने हिंदू मानलेले आहे. त्यांच्या संकल्पनेत हिंदू, मुस्लीम, शीख, इसाई यासह सर्व धर्म येतात. मात्र, तरी मुस्लीम समाज हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून चार हात लांबच का राहणं पसंत करतं? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी एक ही बाब प्रकर्षाने समोर आली की, संघाच्या हिंदू संकल्पनेला ते धर्माशी जोडतात. त्यांचा हा गैरसमज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून कसा दूर करण्यात आला आणि संघाच्या विचाराने प्रेरित असलेली 'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच'ची स्थापना कशी झाली. दोन विचारांच्या समाजाला एकत्रितपणे नांदवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत. यावर आधारित आढावा घेणार आहोत.
आरएसएस प्रणित मुस्लीम मंचच्या स्थापनेचा इतिहास : भारतातील मुस्लीम समुदायाला हिंदूंच्या जवळ आणण्याच्या उद्दिष्टानेच 'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच'ची स्थापना करण्यात आली. मध्यंतरीच्या काळात हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील दरी वाढतच होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लीम विरोधी असल्याचा पक्का समज-गैरसमज मुस्लिमामध्ये झाला होता. हिंदू-मुस्लीम समाजातील दरी कमी झाली पाहिजे असा एक विचार दोन्ही बाजूच्या बुद्धिजीवी लोकांच्या मनामध्ये वाढत होता. मात्र, वैचारिक मतभेद बाजूला सारण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेतला नाही. त्यासाठी आणीबाणीचा काळ कारणीभूत ठरला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मुसलमान समाजाचे लोक कारागृहातील एकाच खोलीत बंदिस्त असल्याने त्यावेळी ते एकमेकांच्या संपर्कात आले. कारागृहात अनेक विषयांवर सखोल चर्चा देखील झाली. त्यावेळी मुस्लिमांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्यात संघाच्या लोकांना बऱ्यापैकी यश आले होते.
'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच'ची स्थापना कधी झाली? : त्यानंतरच्या काळात या भेटीगाठी वाढल्या असल्या तरीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित 'मुस्लिम राष्ट्रीय मंच'ची स्थापना २००५ झाली. त्यापूर्वी अनेक बैठका आणि चर्चा झाल्या. २४ डिसेंबर २००२ रोजी, राष्ट्रवादी मुस्लीम आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अधिकारी दिल्ली ईद मिलनच्या कार्यक्रमात एकत्र आले. प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक आणि विचारवंत पद्मश्री मुझफ्फर हुसेन यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला तत्कालीन आरएसएसचे सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन, आरएसएसचे विचारवंत एम.जी. वैद्य, इंद्रेश कुमार, मदन दास, अखिल भारतीय इमाम परिषदेचे अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी, मौलाना वहिदुद्दीन खान, फतेहपुरी मशिदीचे शाही इमाम मौलाना मुकर्रम, सूफी मुस्लीम, शिक्षणतज्ज्ञ व इतर ही बुद्धिजीवी उपस्थित होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने, मुस्लीम आणि हिंदूंमध्ये संवादाची नवीन प्रक्रिया सुरू झाली. २००५ मध्ये 'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच' असे नामकरण करण्यात आले.
संघाचे दार मुस्लिमांसाठी उघडे, पण प्रयत्न फसला : "तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर लावलेली आणीबाणी उठवल्यानंतर त्यावेळचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस म्हणाले होते की, संघाचे दार मुसलमानांसाठी उघडे आहे पण त्यांना नियम पाळावे लागतील. त्यानंतर संघाचे पदाधिकारी आणि मुसलमान नेत्यामध्ये भेटीगाठी वाढू लागल्या. त्यामुळं राजकीय पक्षाच्या पोटात गोळा आला. त्यावेळी राजकीय पक्षांनी आपले हित ओळखून जाणीवपूर्वक फूट पाडली. संघ आणि मुसलमानांमध्ये दोस्ती नवीच होती. त्यामुळं विश्वास पण कमी असल्यानं हा प्रयत्न देखील फसला होता," अशी माहिती मुस्लीम राष्ट्रीय मंचचे संयोजक विराग पाचपोर यांनी दिली.
मुस्लिमांचे भारतीयकरण झाले पाहिजे : "भारतातील राहणार मुस्लीम समाज हा बाहेरून आलेला नाही तर इथंलाच आहे. त्याचे पूर्वज हे देखील इथले आहेत. परंपरा, देश, मातृभूमी एक आहे. त्यामुळं इथे राहणाऱ्या सर्व मुस्लिमांचे भारतीयकरण झाले पाहिजे. ते न झाल्यामुळेच आज अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. भारतीयकरण म्हणजे हिंदूकरण नाही तर देशाशी प्रामाणिक राहणं, निष्ठावान राहणं, देशाच्या प्रगतीत आपला सहभाग असला पाहिजे अशी जाणीव असणं, या देशात राहणारे लोक माझे आहेत ही भावना निर्माण करणे म्हणजे भारतीयकरण होय. अशी त्यावेळी भावना असणाऱ्या मुसलमानांना मला भेटायला नक्की आवडेल असं द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी म्हणाले होते," असे विराग पाचपोर म्हणाले.
मुस्लीम समाजात संघाबद्दल समज-गैरसमज : हिंदूसह मुस्लीम समाज देखील राष्ट्र-निर्माणच्या कार्यात सहभागी व्हावेत अशीच इच्छा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 'आद्य' सरसंघचालक केशव बळीराम हेडगेवार आणि द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांची होती. मात्र, विषयात त्यावेळी फारसे काही झाले नाही. मात्र, देशात आणीबाणी लागू झाली. त्यावेळी आरएसएसचे पदाधिकारी आणि मुस्लिम समाजातील बुद्धिजीवी कारागृहातील एकाच खोलीत कैद होते. तेव्हा अनेक विषयांवर सखोल चर्चा झाली. त्यावेळी मुस्लिमांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्यात संघाच्या लोकांना बऱ्यापैकी यश आलं होतं.
सामाजिक, शैक्षणिक परिवर्तनाला सुरुवात : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडलेल्या प्रस्तावांना मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने पाठिंबा दिला. त्यामध्ये गोहत्या बंदी घालणे, कलम ३७० निरस्थ करणे, तीन तलाक प्रथा रद्द करणे, राम मंदिर याचिका निकाल जो यायचा तो येईल पण देशात शांतता नांदली पाहिजे याचा समाविष्ट आहे. शिक्षणाचा विषय अत्यंत ज्वलंत असल्याने सर्वाधिक काम त्यावर केले. 'आधी रोटी खाएंगे ओर बच्चो को पढायेंगे', कशासाठी हे सर्व तर 'तालीम जिंदगी के लिए ओर जिंदगी वतन के लिये' ही भावना रुजवण्यात संघाला यश आलं आहे.
हेही वाचा -
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शताब्दी वर्ष: 21 हजार स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत नागपूरमध्ये रंगणार भव्य दसरा उत्सव, विदेशातून पाहुणे येणार
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांना काय असतात अधिकार? निवृत्तीची कधीच होत नसते चर्चा!
- नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रार्थना कधी, कुठं आणि कशी तयार झाली, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्व ?