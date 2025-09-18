ETV Bharat / state

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत केंद्र सरकार कितपत यशस्वी? शरद पवारांनी उपस्थित केला सवाल

परराष्ट्र धोरणात केंद्र सरकार कितपत यशस्वी आहे, याचा विचार व्हायला हवा, शेजारील देशांबाबतच्या धोरणाबद्दल माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवारांनी चिंता व्यक्त केली.

Sharad pawar press conference
शरद पवारांची पत्रकार परिषद (Source- ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 1:28 PM IST

Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : नेपाळसारख्या शांतता प्रिय देशात आज अराजकता निर्माण झालीय, भारतीयांना नेपाळमध्ये प्रवेश करताना कोणतेही बंधन नव्हतं, मात्र आताची परिस्थिती वेगळी आहे. पाकिस्तान भारताबद्दल कायमच कुरघोडी करीत आला आहे, तर चीन सोबतची परिस्थिती चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी भारताने त्याग केला हे बांगलादेशी विसरले आहेत, आज श्रीलंकासुद्धा आपला मित्र राहिला नाही, यामुळे परराष्ट्र धोरणात केंद्र सरकार कितपत यशस्वी आहे, याचा विचार व्हायला हवा, शेजारील देशांबाबतच्या धोरणाबद्दल माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवारांनी चिंता व्यक्त केली, कोल्हापुरात शरद पवार माध्यमांशी बोलत होते.

मला बोलायचा नैतिक अधिकार नाही : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा काल 75 वा वाढदिवस देशभर उत्साहात साजरा झाला, प्रधानमंत्री 75 व्या वर्षात पदार्पण करतात, याबद्दल त्यांचं अभिनंदन आहे. वयाची 75 पूर्ण केलेल्या पंतप्रधान मोदींनी आता थांबायला हवे का? या प्रश्नावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, 75 व्या वर्षी मी थांबलो नाही, त्यामुळे मला बोलायचा नैतिक अधिकार नाही. भाजपामध्ये अनेक नेते 75 वयानंतर थांबले, मात्र आता भाजपाकडील नेते असं कधी बोललोच नाही, असं सांगतात, असंही शरद पवार म्हणालेत.

अतिवृष्टींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर केलेल्या जाहिरात बाजीवर बोलताना ते म्हणाले की, वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीत सरकारी जाहिराती कुठंच दिसल्या नाहीत, या खासगी जाहिरातींवर कुठून पैसा खर्च होतो. मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी छत्रपतींचा आशीर्वाद मागितला, तो मागण्याचा त्यांना अधिकार आहे, मात्र राज्यात अतिवृष्टींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? असा सवाल शरद पवारांनी यावेळी उपस्थित केला. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याच राज्यात सोन्याचा नांगर चालवला, मात्र आज शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय, याचा देवाभाऊंनी विचार करावा, असा सल्लाही शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला.

गावागावातील कटुता कमी होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करून हैदराबाद गॅझेटबाबत यश मिळवले, हैदराबाद गॅझेट एक दिशा दाखवत आहे, त्याचा आधार सरकारने घेतला, हा प्रश्न सुटावा असं सर्वांना वाटतं, मात्र समाजातील कटुता कमी करावी, यासाठी संवाद साधला गेला पाहिजे, सामाजिक प्रश्नांमुळे गावागावात त्याचा परिणाम होत आहे हे राज्याला परवडणारे नाही, महाराष्ट्रातील समाजा-समाजातील कटुता कमी व्हायला हवी तरच आरक्षणासारखे प्रश्न सुटतील, असंही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने दृष्टिकोन बदलला पाहिजे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केला, त्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाकडून काही निर्णय घेतले गेले, त्यावर विरोधी पक्षाची नाराजी आहे, माझ्याबरोबर 300 खासदार रस्त्यावर आले होते, निवडणूक आयोगाने दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, अशी या लोकप्रतिनिधींची भावना होती, इतक्या मोठ्या संख्येने खासदार विरोधात जातात, याचा अर्थ काय? निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास बसायला हवा, असं काम होणं अपेक्षित आहे, तर राहुल गांधींच्या हायड्रोजन बॉम्बबद्दल काही माहीत नाही, लोकसभेला झालेल्या मतदानाबद्दल संशय आहे, मात्र आमच्याकडे पुरावा नसल्याचं खासदार शरद पवार यावेळी म्हणाले.

राज्यातील कारखान्यांनी कामगारांचे 600 कोटी थकवले : महाराष्ट्रात सध्या 101 खासगी आणि 99 सहकारी साखर कारखाने आहेत, यातील राज्यातील 135 कारखान्यांनी कामगारांचे 600 कोटी थकवले ही गोष्ट योग्य नाही. राज्यातील 40 टक्के साखर कारखाना कामगार कंत्राटी आहेत, राज्यात सरकारी साखर कारखाने वाढले, असं चित्र महाराष्ट्रात कधी नव्हतं. साखर उद्योगात साखर एके साखर हे चित्र परवडणारे नाही, बाय प्रोडक्टचा विचार केला तरच साखरेचा व्यवसाय टिकेल. इथेनॉलबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं योगदान मोठं आहे, साखर व्यवसायाला पूरक भूमिका गडकरी यांची राहिली आहे, गडकरींच्या इथेनॉल धोरणाला विरोध असेल, असं वाटत नसल्याचंही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

