आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी घेणार?; मदतीसाठी दिल्ली विरोधात बंड करा; संजय राऊतांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना सल्ला
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. फडणवीसांनी दिल्लीला जाऊन शेतकऱ्यांसाठी लढा द्यावा आणि त्यांना मदत मिळवून द्यावी, असंही राऊतांनी सांगितलं.
Published : September 29, 2025 at 12:23 PM IST
मुंबई : अतिवृष्टीमुळं मराठवाड्यातील शेतकरी संकटात सापडले असून, नुकत्याच दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. "महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे असे किती बळी घेणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा दिल्ली दरबारी मांडाव्यात आणि गरज पडल्यास केंद्राविरोधात बंड करावं," असा सल्ला त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते. संजय राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळवून देण्यासाठी फडणवीसांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा पणाला लावली पाहिजे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी मदत मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. फडणवीसांनी दिल्लीला जाऊन शेतकऱ्यांसाठी लढा द्यावा आणि त्यांना हक्काची मदत मिळवून द्यावी, असंही राऊतांनी सांगितलं.
मदत करणं म्हणजे उपकार नव्हेत : राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला. "उद्धव ठाकरे धाराशिव जिल्ह्यात गेले म्हणून शिंदे यांना तिथली परिस्थिती समजली, पण शेतकऱ्यांना मदत करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. मदत करणं म्हणजे कोणावर उपकार करणं नव्हे. विरोधी पक्ष सरकारला आरसा दाखवतो, पण शिंदे यांना हे समजत नसेल तर त्यांनी राजकारणातून बाहेर पडावं," असंही संजय राऊत म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री प्रचारात व्यस्त : आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेले मंत्री गिरीश महाजन आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर संजय राऊतांनी टीकेची झोड उठवली. "गृहमंत्री प्रचारसभांमध्ये आणि बीसीसीआयच्या निवडणुकीत व्यस्त आहेत. बिहारच्या निवडणूक प्रचारासाठी पाटण्याला जाण्यापेक्षा त्यांनी संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, धाराशिव आणि लातूरमध्ये जाऊन पूरग्रस्त भागांची पाहणी करायला हवी होती. मुख्यमंत्री काल दिसले, पण प्रत्यक्ष मदत कुठे आहे?" असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. "शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे निवडणुकीपेक्षा आणि राजकीय नाट्यांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत. सरकारनं तातडीने पावलं उचलून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा," असं राऊत म्हणाले.
शेतकऱ्यांना तातडीची कर्जमुक्ती आणि नुकसान भरपाई द्यावी : राऊत यांनी शेतकऱ्यांना तातडीनं कर्जमुक्ती आणि नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. "शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी तातडीची मदत हवी. किमान 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसानभरपाई द्यावी आणि कर्जवसुली तातडीनं थांबवली पाहिजे. सरकारकडे निवडणुका लढवण्यासाठी आणि आमदार-खासदार विकत घेण्यासाठी पैसे आहेत, मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही? पी-एम केअर फंडातील पैशांचा हिशोब नाही, हे पैसे निवडणुकांसाठी राखून ठेवले आहेत का?" असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.
सूर्यकुमार यादववरही टीका : दरम्यान, आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यानंतर उद्भवलेल्या वादावरही राऊत यांनी खोचक टीका केली. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यानं आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याकडून चषक स्वीकारण्यास नकार दिला. त्याबाबत राऊत यांनी टिप्पणी करताना म्हटलं, "स्पर्धेच्या सुरुवातीला सूर्यकुमारनं नक्वी यांच्याशी हस्तांदोलन केलं होतं. आता देशभक्तीचा दिखावा करून जनतेला मूर्ख बनवलं जात आहे. जर खरोखर देशभक्ती असेल, तर पाकिस्तानसोबत सामना खेळलाच नसता. हे सर्व वरपासून खालपर्यंत नाटक आहे", असं राऊत म्हणाले.
