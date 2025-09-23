अतिधोकादायक पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे सरकारचे निर्देश: आतापर्यंत किती पुलांचं झालं स्ट्रक्चरल ऑडिट ?
पुणे जिल्ह्यातील पुलाच्या अपघातानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धोकादायक पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. मात्र अद्यापपर्यंत किती पुलाचं ऑडिट करण्यात आलं, हे गुलदस्त्यात आहे.
Published : September 23, 2025 at 6:01 PM IST
मुंबई : जून 2025 या महिन्यात पुण्यातील मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरचा जूना पूल अचानक कोसळला. या दुर्घटनेत एनडीआरएफच्या रेस्क्यू टीमनं अनेक नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं होतं. मात्र त्यावेळी सरकारनं कडक भूमिका घेत राज्यातील अतिधोकादायक तथा ब्रिटिशकालीन पूल आहेत, त्या पुलांचं तातडीनं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं तत्परता दाखवत राज्यातील जुन्या पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचं काम हाती घेतलं. पण सध्या परतीचा पाऊस सुरु आहे. त्यामुळं राज्यातील या जुन्या पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची स्थिती काय आहे, किंवा किती जुन्या पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन झालं आहे, याचा आपण आढावा घेणार आहोत.
किती पुलाचं झालं स्ट्रक्चरल ऑडिट? : पुण्यात पूल कोसळून दुर्घटना झाल्यानंतर सरकार खडबडून जागं झालं. राज्यातील सर्व जुन्या पुलांचं ऑडिट करण्यात यावं, असे नगरविकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले होते. दरम्यान, जवळपास पुण्यातील पूल दुर्घटना घडून तीन महिने झाले तरी पण अजून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचं काम सुरु आहे. "लवकरच राज्यातील स्ट्रक्चरल ऑडिटचं काम पूर्ण करण्यात येईल. त्याचा अहवाल आल्यानंतर तर तो अहवाल सार्वजनिक केला जाईल. परंतू सध्या ऑडिटचं काम सुरु आहे," अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपसचिव, प्रज्ञा वाळके यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची उदासीनता? : एकिकडं पुण्यातील पूल दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्व जुन्या पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. विशेष म्हणजे तातडीनं पूलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, असे सरकारनं निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापपर्यंत म्हणावे, तशी कामात गती नसल्याचं दिसून येत आहे. कारण घटना घडून तीन महिने झाले, तरी सुद्धा याचा कोणताही अहवाल मिळाला नाही. त्यामुळं सार्वजनिक बांधकाम विभागाची उदासीनता दिसून येत असल्याचं बोललं जात आहे.
दोषींवर कारवाईचं काय झालं? : दुसरीकडं पुण्यातील पूल दुर्घटनेनंतर चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आश्वासन दिलं. मात्र दोंषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा :