अतिरिक्त साठलेल्या रक्ताचे नियोजन नक्की कसे होणार? एसबीटीसीने दिले पत्राद्वारे स्पष्टीकरण
रक्ताचा अपव्यय होऊ नये, म्हणून एका जिल्ह्यातील जादा साठा दुसऱ्या जिल्ह्यात योग्य वेळी पोहोचवणे हेच आता आमचे ध्येय आहे," असे एसबीटीसीचे अधिकारी सांगत आहेत.
Published : October 9, 2025 at 12:01 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींंच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबीर घेऊन सेवा पखवाडा साजरा करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यभरातील रुग्णालये आणि रक्तपेढ्यांनी रक्तदान शिबिरं आयोजित केलीत. या उपक्रमामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रक्तदान शिबिरे झाली. त्यामुळे काही ठिकाणी रक्तसाठा जास्त झाला असून, आता त्याचा कालावधी संपण्याआधीच वापर निश्चित करण्यासाठी एसबीटीसीने समन्वय प्रक्रिया सुरू केली आहे. रक्ताचा अपव्यय होऊ नये, म्हणून एका जिल्ह्यातील जादा साठा दुसऱ्या जिल्ह्यात योग्य वेळी पोहोचवणे हेच आता आमचे ध्येय आहे," असे एसबीटीसीचे अधिकारी सांगत आहेत.
रक्तसाठ्याबाबत योग्य उपाययोजना केली जाणार : साठवलेले रक्त केवळ 35 दिवस टिकवता येते, त्यामुळे जास्त साठा पुढे वापरणं कठीण होणार असल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिली. त्याउलट महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने समाधानकारक रक्तदानाची नोंद झाल्याचा दावा केला असून, अतिरिक्त रक्तसाठा झाला असल्यास त्या रक्तसाठ्याबाबत योग्य उपाययोजना केली जाणार आहे, असं म्हटलं आहे. आता यासंदर्भात अतिरिक्त रक्तसाठ्यांची आकडेवारी समोर आली असून, राज्य रक्त संक्रमण परिषद (एसबीटीसी) कडून रक्तसंकलन आणि वितरणाबाबत नवीन सूचना देण्यात आल्या आहेत. रक्तदान शिबिरांच्या काळात जादा संकलन आणि नंतर त्याच रक्ताचा कालावधी संपल्याने होणारा अपव्यय ही गंभीर समस्या राज्यातील बहुतेक रक्तपेढ्यांना आता भेडसावत आहे. मात्र, यावेळी एसबीटीसीने पहिल्यांदाच एक “कोऑर्डिनेटिंग अधिकारी” नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय बदल होणार? : पूर्वी प्रत्येक रक्तपेढीला स्वतः दुसऱ्या जिल्ह्याशी संपर्क साधावा लागत असे. अनेकदा काही युनिट्ससाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास आर्थिकदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या अवघड ठरत असे. आता एसबीटीसीने एक समन्वयक नेमल्याने एका ट्रिपमध्ये जादा रक्त साठा असलेल्या जिल्ह्यातून कमी साठा असलेल्या जिल्ह्यात रक्त पाठवता येणार आहे. ग्रामीण भागातील रक्तपेढ्यांना शहरात येण्याचा त्रास कमी होईल. फ्रिज असलेल्या अॅम्ब्युलन्सचा उपयोग करता येईल. योग्य तापमान राखण्यात चुका होणार नाहीत. प्लेटलेट्स (22°C + सतत हालचाल आवश्यक असलेल्या वातावरणात) आणि फ्रेश फ्रोझन प्लास्मा (-20°C पेक्षा कमी तापमानात) सुरक्षितपणे नेले जाऊ शकतील, यातून सुव्यवस्थित रक्त वितरण प्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने पत्राद्वारे दिली आहे. त्याचबरोबर एका ट्रिपमध्ये ज्या जिल्ह्यात जादा रक्त आहे तिथून कमी रक्त असलेल्या जिल्ह्यात रक्त पाठवता येईल. ग्रामीण भागातील रक्तपेढ्यांनाही शहरात वारंवार यावं लागणार नाही, असा दावा एसबीटीसीने केला आहे.
खालील रक्तपेढ्यांमध्ये सर्वाधिक रक्तसाठा उपलब्ध
|रक्तपेढीचे नाव
|जिल्हा
|घटक
|रक्तगट आणि युनिट्स
|मुदत (Expiry)
|बजाज ब्लड सेंटर, पंढरपूर
|सोलापूर
|PCV
|B+ :15, A+ :5, O+ :10
|12-16 ऑक्टोबर
|पूना ब्लड सेंटर, नारायणगाव
|पुणे
|PCV
|B+ :23, O+ :11, A+ :11, AB+
|12–16 ऑक्टोबर
|महा ब्लडसेंटर,थॅलेसेमिया डे केअर
|पुणे
|PCV
|B+ :9, O+ :20, AB+ :9
|15–16 ऑक्टोबर
|वुमन हॉस्पिटल ब्लड सेंटर
|अकोला
|संपूर्ण रक्त
|A+ :4, B+ :19, O+ :33, AB+ :4, B– :2, O– :2
|18 ऑक्टोबर
एसबीटीसीकडून इतर जिल्ह्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन : 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्रातील काही रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तसाठा जादा झाल्याची नोंद झाली आहे. एसबीटीसीने या रक्तपेढ्यांची यादी जाहीर केली असून, इतर जिल्ह्यांतील रक्तपेढ्यांनी या साठ्याचा योग्य वापर करून अपव्यय टाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या रक्त युनिट्सची मुदत काहीच दिवसांची असल्याने संबंधित रक्तपेढ्यांनी त्वरित समन्वय साधून आवश्यक रुग्णालये किंवा जिल्ह्यांना रक्त पुरवठा करावा, असे एसबीटीसीने पत्राद्वारे सूचित केले आहे.
हेही वाचाः
पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात... MCA कडून एक कोटी 25 लाख मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा
नंदुरबारमधील चार नगरपालिकांसाठी आरक्षण सोडत; 114 जागांपैकी 53 महिला उमेदवार आरक्षित