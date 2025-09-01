ETV Bharat / state

नांदेडच्या कंधार येथे अनोखं गौरी पूजन पार पडलं आहे. येथील येईलवाड कुटुंबामध्ये गौरी पूजनाच्या दिवशी सुनांचं पूजन केलं जातं.

Unique Gauri Pujan in Nanded Kandhar
कंधार येथे सासरे आणि सासूने सुनांचं पूजन केलं (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 5:29 PM IST

नांदेड : कंधार येथील येईलवाड कुटुंबानं रुढी आणि परंपरांचा सन्मान राखत, सासू-सुनेच्या नात्यातील प्रेमळ बंध जपणारी एक स्तुत्य परंपरा आजही जिवंत ठेवली आहे. ज्येष्ठा गौरी पूजन सणाच्या निमित्ताने, येईलवाड कुटुंबामध्ये सुनांचं पूजन करून सासू-सुनेच्या नात्यातील स्नेह वृद्धिंगत केला जातो.

गेल्या सलग 5 वर्षांपासून, या कुटुंबात तीनही सुनांचे पारंपरिक पद्धतीनं ज्येष्ठा गौरी आणि कनिष्ठा गौरी म्हणून पूजन केलं जातं. अशा पद्धतीनं सुनांना प्रतिष्ठा देत, त्यांचं पूजन करून या कुटुंबानं समाजापुढे एक पुरोगामी आणि प्रेरणादायी आदर्श ठेवला आहे.

“आमचे सासू-सासरे म्हणजेच आमचे आई-बाबा आहेत. त्यांनी आम्हाला भरपूर प्रेम आणि आदर दिला आहे, आणि आम्हीही त्यांचा तितक्याच मनापासून सन्मान करतो,” असं या तीनही गौरीरूपी सुनांनी आनंद व्यक्त करत सांगितलं.

गौरी पूजनाच्या दिवशी सुनांचं पूजन (ETV Bharat)

सुनांना 'लक्ष्मी' मानणारा महाराष्ट्रातील पहिला सासरा : महाराष्ट्रात सुनांना ‘लक्ष्मी’ मानून त्यांचा सन्मान करणारा पहिला सासरा म्हणून नांदेड जिल्ह्यातील कंधार येथील रामचंद्र येईलवाड यांचं नाव सन्मानपूर्वक घेतलं जातं. त्यांनी आपल्या सुनेचा, प्रियांका येईलवाड हिचा गृहप्रवेश पारंपरिक पद्धतीनं कलश आणि पावलांचे ठसे उमटवत अगदी मुलीच्या गृहप्रवेशाप्रमाणे साजरा केला. सामान्यतः मुलीच्या लग्नानंतर तिच्या सासरी प्रवेशावेळी असा गृहप्रवेशाचा विधी पार पडतो. मात्र, सूनही आपल्या घरात खऱ्या अर्थानं 'लक्ष्मीच' आहे, या भावनेतून गौरी आगमनाचा विधीही येईलवाड कुटुंबानं तशाच पद्धतीनं साजरा केला. या प्रकारचा पुरोगामी विचार स्वीकारत समाजात या कुटुंबानं एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. रामचंद्र येईलवाड यांच्या या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. कारण हा केवळ एक सोहळा नसून स्त्रीसन्मान, समता आणि सून या नात्याला समर्पित असलेला एक व्यापक सामाजिक संदेश आहे.

Last Updated : September 1, 2025 at 5:29 PM IST

