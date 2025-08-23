ETV Bharat / state

बीड : होमगार्ड महिलेला मैत्रिणीनेच संपवलं, मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी घेतली मुलाची मदत - BEED MURDER CASE

अनैतिक संबंधांमधून एका होमगार्ड महिलेचा खून झाल्याची घटना बीडमधून समोर आली आहे. मृत महिलेच्या मैत्रिणीनंच तिचा काटा काढल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे.

Beed Police Station
बीड पोलीस स्टेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read

बीड : शहरातून एक अतिशय धक्कादायक व घृणास्पद प्रकरण समोर आलं आहे. यामुळे स्थानिक परिसरात खळबळ माजली आहे. अनैतिक संबंधांमधून एका होमगार्ड महिलेला तिच्या मैत्रिणीनेच ठार केल्याचं उघडकीस आलं आहे. मयत महिला गेवराई येथील होमगार्ड असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत आरोपी महिलेला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या नाल्यात आढळला मृतदेह : बीडमधील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात अयोध्या व्हरकटे नावाची एक महिला बेपत्ता असल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आली होती. काल शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) तिचा मृतदेह बीड शहरापासून 7 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पांगरी गावातील एका नाल्यात आढळून आल्यानं खळबळ उडाली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात तिचा खून झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

घटनेची माहिती देताना पोलीस निरीक्षक (ETV Bharat)

मैत्रिणीनेच काटा काढल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं : या प्रकरणी मृत होमगार्ड महिलेच्या मैत्रिणीची चौकशी केल्यानंतर धक्कादायक खुलासा झाला. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, अयोध्या आणि तिच्या मैत्रिणीचे एकाच व्यक्तीसोबत प्रेम होते. या संबंधांमध्ये अयोध्या अडचण ठरत होती. यामुळे मैत्रिणीच्या मनात नाराजी होती. त्यामुळे तिनं अयोध्याला तिच्या घरी बोलावून तिची हत्या केली आणि त्यानंतर मृतदेह परिसरातील नाल्यात फेकून दिला. याप्रकरणी पोलिसांनी तिच्या मुलालादेखील ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेनं बीडमध्ये खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतल आहे. या गुन्ह्यात प्रियकराचा समावेश आहे का? याचादेखील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

हेही वाचा

बीड : शहरातून एक अतिशय धक्कादायक व घृणास्पद प्रकरण समोर आलं आहे. यामुळे स्थानिक परिसरात खळबळ माजली आहे. अनैतिक संबंधांमधून एका होमगार्ड महिलेला तिच्या मैत्रिणीनेच ठार केल्याचं उघडकीस आलं आहे. मयत महिला गेवराई येथील होमगार्ड असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत आरोपी महिलेला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या नाल्यात आढळला मृतदेह : बीडमधील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात अयोध्या व्हरकटे नावाची एक महिला बेपत्ता असल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आली होती. काल शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) तिचा मृतदेह बीड शहरापासून 7 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पांगरी गावातील एका नाल्यात आढळून आल्यानं खळबळ उडाली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात तिचा खून झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

घटनेची माहिती देताना पोलीस निरीक्षक (ETV Bharat)

मैत्रिणीनेच काटा काढल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं : या प्रकरणी मृत होमगार्ड महिलेच्या मैत्रिणीची चौकशी केल्यानंतर धक्कादायक खुलासा झाला. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, अयोध्या आणि तिच्या मैत्रिणीचे एकाच व्यक्तीसोबत प्रेम होते. या संबंधांमध्ये अयोध्या अडचण ठरत होती. यामुळे मैत्रिणीच्या मनात नाराजी होती. त्यामुळे तिनं अयोध्याला तिच्या घरी बोलावून तिची हत्या केली आणि त्यानंतर मृतदेह परिसरातील नाल्यात फेकून दिला. याप्रकरणी पोलिसांनी तिच्या मुलालादेखील ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेनं बीडमध्ये खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतल आहे. या गुन्ह्यात प्रियकराचा समावेश आहे का? याचादेखील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME GUARD WOMAN KILLEDWOMAN MURDERED BY FRIEND BEEDBEED CRIME NEWSहोमगार्ड महिला खून बीडBEED MURDER CASE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.