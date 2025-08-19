ETV Bharat / state

रत्नागिरीत मुसळधार पावसानं हाहाकार: शाळा महाविद्यालयाला सुटी - HEAVY RAIN RATNAGIRI

रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असून, हवामान विभागाने दिलेल्या ऑरेंज अलर्ट च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे

रत्नागिरी : जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असून, हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना मंगळवार 19 ऑगस्ट 2025 रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनेक भागात पूरसदृश्य परिस्थिती : सध्या जिल्ह्यातील अनेक भागात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दापोली, चिपळूण आणि खेड तालुक्यातील जगबुडी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तर संगमेश्वरमधील शास्त्री नदी आणि राजापूरमधील कोदवली नदीनं इशारा पातळी गाठली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं असून प्रशासन सतर्क झालं आहे.

शाळा महाविद्यालयाला सुटी : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं आणि संभाव्य अनुचित घटना टाळण्यासाठी ही सुट्टी खबरदारीचा उपाय म्हणून देण्यात आल्याचं आदेशात नमूद केलं आहे. जिल्हा प्रशासनानं पालक, शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांनी या आदेशाची नोंद घ्यावी आणि अनावश्यक धोकादायक ठिकाणी फिरणं टाळावं, असं आवाहन केलं आहे. यामुळे उद्या जिल्ह्यातील शैक्षणिक व्यवहार ठप्प राहणार असून प्रशासनानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुसळधार पावसाचा रायगड जिल्ह्यात धुमाकूळ : मुसळधार पावसाने रायगड जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मंगळवारी संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून नागरिकांनी सुरक्षित राहावे, तसेच अनावश्यक प्रवास टाळावा, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.

