रायगड जिल्ह्याला रेड अलर्ट; शाळा, महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी, मुंबई-गोवा मार्गावर साचलं पाणी - HEAVY RAIN IN RAIGAD

रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मंगळवारी संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे.

रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 8:38 PM IST

रायगड : जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मंगळवारी संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून नागरिकांनी सुरक्षित राहावे, तसेच अनावश्यक प्रवास टाळावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावर साचले पाणी : माणगाव तालुक्यात जुने माणगाव परिसरात मुंबई-गोवा महामार्गावर गुडघाभर पाणी साचल्याने वाहतूक कोंडी झाली आहे. महामार्गालगतच्या घरांमध्ये पाणी शिरल्याने रहिवाशांचे हाल झाले आहेत. 2005 च्या अतिवृष्टीनंतर प्रथमच अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे स्थानिक सांगत आहेत. याशिवाय, काळ नदीला आलेल्या पुरामुळे माणगाव-पुणे मार्ग ताम्हिणी घाटातून बंद करण्यात आला आहे. पर्याय म्हणून पाली-खोपोली मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे.

रायगड जिल्हा प्रशासनाचे परिपत्रक (ETV Bharat Reporter)

महामार्गावर वाहतूक कोंडी : नागोठणे शहरात अंबा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडत पुराचे पाणी शिरल्याने एसटी बसस्थानक, टेम्पो स्टँड, बाजारपेठ आणि कोळीवाडा परिसर पाण्याखाली गेला आहे. व्यापाऱ्यांनी आवराआवर सुरू केली असून, ग्रामपंचायतीने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, पोलादपूर तालुक्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर चोळई गावाजवळ कंटेनर पलटी होऊन मोठी वाहतूक कोंडी झाली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत एकेरी वाहतूक सुरू केली आहे.

नद्या धोक्याच्या पातळीवर : पहाटेपासून जिल्हाभर कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नद्या धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. प्रशासनाकडून सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

