मुंबई : मागील दोन दिवसांपासून राज्यातील विविध भागात पावसानं धुमाकूळ घातला होता. अति मुसळधार पाऊस झाल्यानं मुंबईत दोन दिवस जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. मुंबईची लाईफलाईन लोकल ठप्प झाली होती. त्यामुळं अनेक मुंबईकरांचे प्रचंड हाल झाले होते. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ या भागातही मुसळधार पाऊस झाल्यानं पूरस्थिती निर्माण झाली होती. नांदेड, लातूर येथील लेंडी धरम प्रकल्पात अतिमुसळधार पाऊस झाल्यानं लेंडी नदीला पूर आला होता. यात अनेक जणांचे संसार उद्धवस्त झाल्याचं दिसून आलं.
पुरामुळं राज्यात 21 जणांचा मृत्यू : गेल्या चार दिवसांत महाराष्ट्रात पाऊस आणि पूर संबंधित घटनांमुळं 21 जणांचा मृत्यू झालाय. मुंबई, ठाणे, पालघर, कोकण आणि राज्याच्या इतर भागात सलग चौथ्या दिवशी मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पुरामुळे गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या नांदेड जिल्ह्यात आठ जणांचा मृत्यू झालाय. 'आयएमडी'च्या मते, मुंबईत सुमारे 300 मिमी इतका विक्रमी पाऊस पडला, ज्यामुळे शहरातील सामान्य जीवन विस्कळीत झालं होतं.
पूर का येतो? : मागील काही वर्षात राज्यात पुराचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत आहे. पुराची अनेक मानवनिर्मित कारणे आहेत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. राज्यातील पुरांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, राज्यातील बहुतेक पूर हे नदी, नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळं तसंच खराब ड्रेनेज सिस्टममुळं येत असल्याचं दिसून आलं. कामानिमित्तानं मेट्रो सिटीमध्ये नागरिकांचं येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर या शहरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळं जागा कमी पडत आहे. त्यामुळं शहरांमधून जाणाऱया नदी, नाल्यांवर अतिक्रमणं करून त्यांचा प्रवाह कमी केला जात आहे. त्यामुळं पाऊस जास्त झाला की पाणी वाढतं. हे पाणी वाहून जाण्यासाठी नदीतील जागा कमी पडते व हेच पाणी शहरी वस्त्यांमध्ये शिरतं व पूरस्थिती निर्माण होते. 2019, 2020, 2021, 2022 या चार वर्षात आलेल्या पुरामुळं राज्यातील 1246 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
2005 चा महाप्रलय आणि मिठी नदी : 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत महाप्रलय आला होता. मुंबईत 24 तासांत 944 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. परिणामी मिठी नदीला महापूर आला होता. या पुराचं पाणी मुंबईत शिरलं. त्यामुळं मोठी हानी आणि नुकसान झालं होतं. 26 जुलै 2005 या दिवसाची आजही आठवण काढली की, मुंबईकरांचा थरकाप उडतो.
- 2018-19 : राज्यात 2018- 19 या वर्षी आलेल्या पुरामुळं 108 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
- 2019-20 : 2019-20 च्या पुरात राज्यात 354 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
- 2020-21 : 2020-21 च्या पुरात 184 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
- 2021-22 : 2021-22 च्या पुरात 377 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
- 2022-23 : 2022-23 च्या पुरात 223 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
- 2005 : 29 जुलै, 5 ऑगस्ट आणि 17 सप्टेंबर 2005 रोजी मुसळधार पावसामुळे पूर आला होता. या पुराचा फटका राज्यातील पाच जिल्ह्यांना बसला होता.
- 2006 : 10 ते 13 ऑगस्ट 2006 दरम्यान झालेल्या पावसामुळं विदर्भातील अनेक सखल भागात पाणी साचलं होतं. याचा फटका चार जिल्ह्यांना बसला होता.
जुलै 2013 च्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात पुराची नोंद झाली. त्यावेळी तब्बल नऊ जिल्ह्यात पुरानं थैमान घातलं होतं. ऑगस्ट 2016 च्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात मुसळधार पावसामुळे पूर आल्याची नोंद झालीय. यात चार जिल्ह्यांना फटका बसला होता.
2018 ते 2022 मधील राज्यातील पूरस्थिती : मुसळधार पावसामुळं 2018 ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. याचा फटका हा सहा जिल्ह्यांना बसला होता. ऑगस्ट 2020 च्या तिसऱ्या आठवड्यातही राज्यात मुसळधार पाऊस पडला. त्यावेळी राज्यातील तीन जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. जुलै आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्याच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस पडला. याचा फटका हा आठ जिल्ह्यांना बसला होता.
हेही वाचा -