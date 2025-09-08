ETV Bharat / state

ऐतिहासिक मस्कऱ्या (हडपक्या) गणपतीचा उत्सव, विदर्भाच्या धार्मिक संस्कृतीचे वेगळेपण

पितृपक्षात जेव्हा शुभकार्य निषिद्ध मानले जाते, त्यावेळी विदर्भात हडपक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. विदर्भात गेल्या 238 वर्षांपासूनची परंपरा आहे.

Historical Maskarya (Hadpakya) Ganpati festival
ऐतिहासिक मस्कऱ्या (हडपक्या) गणपतीचा उत्सव (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 12:31 PM IST

1 Min Read

नागपूर- गणेशोत्सवाची सांगता आता झाली असली तरी विदर्भात मात्र पुढील 10 दिवस गणेशोत्सवाची लगबग मात्र कायम असणार आहे. गणेशोत्सव आटोपला की, 'पितृपक्षा'ला सुरुवात होते. त्याच काळात पूर्व विदर्भात हडपक म्हणजे मस्कऱ्या गणपती बाप्पाचा आगळावेगळा उत्सव साजरा केला जातो. मस्कऱ्या उत्सवाच्या माध्यमातूनच विदर्भाच्या आगळ्यावेगळ्या धार्मिक संस्कृतीचं वेगळेपणदेखील अधोरेखित होते. पितृपक्षात जेव्हा शुभकार्य निषिद्ध मानले जाते, त्यावेळी विदर्भात हडपक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. विदर्भात गेल्या 238 वर्षांपासूनची परंपरा आहे.

...म्हणून साजरा केला जातो मस्कऱ्या गणेशोत्सव - इसवी सन 1787 मध्ये श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले (उर्फ चिमणाबापू) यांनी मस्कऱ्या (हडपक्या) या उत्सवाचे आयोजन केले होते, या मागील थोडक्यांत इतिहास असा की, शूर लढवय्या सरकार समशेर बहाद्दूर श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले (उर्फ चिमणाबापू) हे अन्यायाच्या विरोधात लढत असताना ते बंगालच्या स्वारीवर होते. बंगालवर विजय मिळवून परत येत असताना कुळाचारी गणपतीचे विसर्जण झाले होते. बंगालवर विजय मिळविण्याचा आनंद साजरा करण्याकरिता ह्या मस्कऱ्या (हडपक्या) गणपतीची स्थापना करून त्यात विविध नकला लावण्या, खडी गंमत या सारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून हा आनंदोत्सव सार्वजनिक स्वरूपात साजरा करण्यात आलाय.

लोकमान्य टिळकांना मिळाली होती प्रेरणा - लोकमान्य टिळक ज्यावेळी अन्यायाच्या विरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढा देत असताना महाराजांच्या दूरदृष्टीचा अभ्यास करून टिळकांनी कुळाचारी गणपतीला सार्वजनिक उत्सवाचे रूप दिले होते. श्रीमंत राजे खंडोजी महाराजांनी पितृपक्षामध्ये मस्कऱ्या (हडपक्या) गणपतीची चालू केलेली ही परंपरा आजपर्यंत कायम आहे. श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोसले यांच्या महाराजा ऑफ नागपूर ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात आणि मार्गदर्शनात हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात.

18 हाताची आणि 7 फुटांची मूर्ती - या उत्सवास यावर्षी 238 वर्षं पूर्ण होत आहेत. श्रीमंत राजे खंडोजी महाराजाच्या काळात या गणपतीची 18 हाताची आणि 21 फुटांची मूर्ती स्थापन केली जात होती. त्या अनुषंगाने 18 हाताची आणि 7 फुटांची तशीच गणेश मूर्ती स्थापित केली जाणार आहे. ह्या गणपतीचे विशेष महत्त्व म्हणजे हा नवसाला पावणारा गणपती आहे आणि आजही बऱ्याच भक्तांना प्रचिती होत आहे.

हेही वाचाः

गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान महिला पत्रकाराचा विनयभंग; फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

For All Latest Updates

TAGGED:

GANPATI FESTIVALVIDARBHA RELIGIOUS CULTUREमस्कऱ्या गणपतीHISTORICAL MASKARYA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.