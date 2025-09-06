कोल्हापुरात मंडळाचा ऐतिहासिक सुवर्ण सोहळा; तब्बल 1 किलो सोन्याचा हार बाप्पाला केला अर्पण

सुवर्णहार अर्पण सोहळ्याने यंदाचा गणेशोत्सव शहरात ऐतिहासिक ठरला आहे. भाविकांकडून आलेल्या देणग्या आणि नवसाच्या रूपातून हा सुमारे एक कोटी रुपयांचा सुवर्णहार साकारला आहे.
Published : September 6, 2025 at 12:13 PM IST
कोल्हापूर - कोल्हापुरात वेगळ्या पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा काही मंडळांनी अद्यापही जपली आहे. शहरातील शाहुपुरी तिसरी गल्ली येथील शिवतेज मित्र मंडळाने देखील यंदा गणेशोत्सवात असाच एक अनोखा संकल्प पूर्ण केलाय. मंडळाकडून आपल्या गणपती बाप्पासाठी तब्बल 1 किलोचा सुवर्णहार तयार करण्यात आलाय. या सुवर्णहार अर्पण सोहळ्याने यंदाचा गणेशोत्सव शहरात ऐतिहासिक ठरला आहे. भाविकांकडून आलेल्या देणग्या आणि नवसाच्या रूपातून हा सुमारे एक कोटी रुपयांचा सुवर्णहार साकारला आहे.
भाविकांचा सामूहिक संकल्प - खरं तर हा सुवर्णहार अर्पण सोहळा राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांच्या शुभहस्ते पार पडला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, शिवसेना शिंदे पक्षाचे संघटक सत्यजित कदम, आमदार अमल महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्यासह हजारो भाविक सहभागी झाले होते. संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणाने भरून गेला होता. मंडळाचे अध्यक्ष मोहित खोत यांनी सांगितले की, “भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या सामूहिक श्रद्धेतून हा संकल्प साकार झाला. नवसाला पावणारा शिवतेज गणेश भाविकांच्या जीवनात यश आणि आनंद घेऊन येतो, असा विश्वास आहे. सुवर्णहार अर्पण सोहळ्याने या श्रद्धेला वैभवशाली रूप मिळाले आहे.”
35 वर्षांची परंपरा आणि समाजकार्य - गेल्या 35 वर्षांपासून शिवतेज मंडळाने गणेशोत्सवात विविध सजिव व आकर्षक देखावे साकारून शहरात लौकिक मिळवला आहे. मंडळाने ‘एकात्मतेची पालखी’ या देखाव्यातून हिंदू-मुस्लिम-सिख-ख्रिश्चन ऐक्याचा संदेश दिला होता, तर ‘गरुड लेणी’ या उपक्रमालाही भाविकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता. याशिवाय त्यांनी सलग सात वर्षे रुग्णवाहिका सेवा पुरवली असून समाजोपयोगी कामगिरीसाठी मंडळाने आपली स्वतंत्र छाप निर्माण केली आहे.
सामूहिक ऐक्याला आणि भक्तिभावाला एक वेगळे वैभव - मंडळाचे सदस्य महेश पोवार यांनी सांगितले की, “सुवर्णहार अर्पण सोहळा हा भाविकांच्या भक्तिभावाचा आणि एकतेचा साक्षीदार आहे. श्रींच्या कृपेने प्रत्येकाची मनोकामना पूर्ण व्हावी हीच आमची प्रार्थना.” दरम्यान कोल्हापुरातील या सुवर्णहार अर्पण सोहळ्याने केवळ धार्मिक श्रद्धेला नव्हे, तर सामूहिक ऐक्याला आणि भक्तिभावाला एक वेगळे वैभव प्राप्त झाल्याचं बोललं जातंय.
