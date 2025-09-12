ETV Bharat / state

ऐतिहासिक एल्फिन्स्टन पूल आजपासून वाहतुकीसाठी बंद, प्रभादेवीला कसं पोहोचणार?

दक्षिण मुंबई आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील परळ, प्रभादेवी, वरळी, भायखळा भागांमधील वाहतूक प्रभावित होणार आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, अशी सूचना वाहतूक पोलिसांनी केलीय.

historic Elphinstone Bridge will be closed for traffic from today
ऐतिहासिक एल्फिन्स्टन पूल आजपासून वाहतुकीसाठी बंद (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025

मुंबई : दक्षिण मध्य मुंबईतील परळ आणि प्रभादेवी या भागांना जोडणारा ऐतिहासिक 'एल्फिन्स्टन पूल' आज मध्यरात्रीपासून वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) मार्फत हा पूल तोडून त्याऐवजी नवा एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळं सुरक्षेखातर या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात येणार असल्यानं दक्षिण मुंबई आणि दक्षिण-मध्य मुंबईतील परळ, प्रभादेवी, वरळी आणि भायखळा या भागांमधील वाहतूक प्रभावित होणार आहे. त्यामुळं वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, अशी सूचना वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात आली आहे.


रहिवाशांना दिलासा : एल्फिन्स्टन पूल पाडकामामुळे प्रभावित होणाऱ्या लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी चाळ या दोन इमारतींमधील 83 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रभादेवी परिसरातील म्हाडाच्या उपलब्ध सदनिकांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केलाय. यामुळे या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला 405 चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका देण्यात येणार आहे.

पुनर्वसनाचे निकष काय? : 300 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या घरमालकांना: 300 चौरस फूट + 35% अतिरिक्त क्षेत्र = एकूण 405 चौरस फूट क्षेत्राची सदनिका मिळणार आहे. तसेच 300 ते 1292 चौरस फूट क्षेत्र असलेल्या घरमालकांना: विद्यमान क्षेत्र + 35% अतिरिक्त क्षेत्रफळानुसार नवीन सदनिका मिळणार आहे.

5 हजार 200 कोटींचा खर्च वाचला : यापूर्वी या प्रकल्पामुळे 19 इमारती बाधित होणार होत्या. मात्र, MMRDA ने रचनात्मक बदल करून 17 इमारतींना प्रकल्पाच्या मार्गापासून वाचवले. यामुळे पुनर्वसनावरील अंदाजे 5200 कोटी रुपयांचा खर्च वाचला असून, प्रकल्पाची गती वाढण्यास मदत होणार आहे.

म्हाडाच्या वसाहतीत पुनर्वसन - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे : वरळी-शिवडी कनेक्टर उभारणीसाठी एलफिस्टन ब्रिज पाडण्यात येणार असून, पिलर उभारणी करताना लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी चाळ या दोन इमारती बाधित होणार आहेत. या दोन इमारतींमधील प्रकल्पग्रस्तांची त्याच परिसरात म्हाडाकडे उपलब्ध असलेल्या सदनिकांमध्ये पुनर्वसनाची मागणी होती. त्यानुसार म्हाडाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव आम्ही मान्य केला आहे. लक्ष्मी निवास इमारतीमधील 60 प्रकल्पग्रस्त आणि हाजी नुरानी चाळमधील 23 प्रकल्पग्रस्त, अशा एकूण 83 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आता त्याच परिसरात होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पर्यायी मार्ग कोणते?

दादर पूर्व ते पश्चिम : टिळक पूल
परळ पूर्व ते प्रभादेवी : करी रोड पूल
परळ/भायखळा पूर्व ते प्रभादेवी : चिंचपोकळी पूल

पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी मार्ग : दादर पूर्वेकडून दादर पश्चिमेकडे आणि दादर मार्केटकडे जाणाऱ्या वाहन चालकांना टिळक पुलाचा वापर करावा लागणार आहे.तसेच परळ पूर्वकडून प्रभादेवी आणि लोअर परळला जाणाऱ्या वाहन चालकांना करी रोड पुलाचा वापर सकाळी 7 ते दुपारी 3 या वेळेत करता येणार आहे.

चिंचपोकळी पुलाचा वापर करावा लागणार : परळ, भायखळा पूर्वेकडून प्रभादेवी, वरळी, सागरी किनारा मार्ग आणि सागरी सेतूच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना चिंचपोकळी पुलाचा वापर करावा लागेल.

पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी मार्ग : दादर पश्चिमेकडून दादर पूर्वेकडे जाणाऱ्या वाहन चालकांना टिळक पुलाचा वापर करावा लागणार आहे.

करी रोड पुलाचा वापर करावा लागणार : प्रभादेवी आणि लोअर परळ पश्चिमेकडून परळला, टाटा रुग्णालय, केईएम रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या वाहन चालकांना करी रोड पुलाचा वापर दुपारी 3 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत करावा लागणार आहे.सागरी किनारा मार्ग आणि सागरी सेतू तसेच प्रभादेवी, वरळीकडून परळ, भायखळा पूर्वकडे जाणाऱ्या वाहन चालकांना चिंचपोकळी पुलाचा वापर करावा लागणार आहे.

महादेव पालव मार्गच्या वाहतूक नियोजनातील बदल : महादेव पालव मार्गावरील कॉ. कृष्णा देसाई चौकाकडून शिंगटे मास्तर चौककडील वाहतूक सकाळी 7 ते दुपारी 3 या वेळेत एका दिशेने सुरू राहील. या मार्गावरील शिंगटे मास्तर चौककडून कॉ. कृष्णा देसाई चौककडील वाहतूक दुपारी 3 ते रात्री 11 या वेळेत एका दिशेने सुरू राहणार आहे. या मार्गावरील दोन्ही मार्गिका रात्री 11 ते सकाळी 7 या वेळेत वाहतुकीसाठी खुल्या राहतील.

