सोलापूर : विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या मंदिरात हिंदी भाषेत पूजा केल्याची तक्रार राहूल सातपुते या भाविकानं केल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला. मात्र भाविकाची तक्रार येताच पंढरपूर मंदिर समिती अलर्ट मोडवर आली आहे. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात कोणत्याही प्रकारची हिंदी भाषेत पूजा करण्यात आली नाही, असं स्पष्टीकरण मंदिर समितीनं दिलं आहे. "देशभरातील भाविकांना ऑनलाईन पूजा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना सूचना हिंदी भाषेतून देण्यात आल्या. मात्र पूजा ही संस्कृत भाषेतच केली जाते," असं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात हिंदी भाषेत पूजा केल्याची तक्रार : महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत म्हणून पंढरपूरच्या विठ्ठलाला मानलं जाते. त्यामुळे पंढरपुरात भाविकांची मोठी रिघ लागलेली असते. मात्र पंढरपूर इथल्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात 9 ऑगस्टला हिंदी भाषेत पूजा केल्याचा आरोप राहुल सातपुते या भाविकानं केला. राहुल सातपुते या भाविकानं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीकडं याबाबतची तक्रार दाखल केली. पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात हिंदी भाषेत पूजा केल्याची तक्रार प्राप्त होताच मोठी खळबळ उडाली. 9 ऑगस्ट रोजी तुळशीपूजा हिंदीभाषेतून केल्याची तक्रार राहुल सातपुते या भाविकानं मंदिर समितीकडं केली आहे. त्या तक्रारीवर मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी स्पष्टीकरण देत भाविकाच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आहे.
काय आहे वादाचं प्रकरण : सध्या देशभरात भाषेच्या वादावरुन राजकारण तापलं आहे. त्यातच आता महाराष्ट्राचं दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात हिंदी भाषेत पूजा केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. यात 9 ऑगस्टला राहुल सातपुते या भाविकांसह इतर काही भाविकांकडून विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात तुळशीपूजा करण्यात आली. त्यावेळी काही अमराठी, परप्रांतीय भाविक त्याठिकाणी पूजा करण्यासाठी आले. त्या भाविकांसाठी हिंदीमधून तुळशी पूजा केल्याची तक्रार राहुल सातपुते या भाविकांनी केली आहे. मंदिरामध्ये सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशी तीन वेळा तुळशी अर्चन पूजा होते. तिन्ही वेळेला तुकाराम भवन इथं ही तुळशी अर्चन पूजेच्या वेळेस काही मंत्र पठण केले जातात. ते सर्व मंत्रोपचार संस्कृत भाषेमधून असतात. सुरुवातीला आचमन केलं जाते, त्यानंतर संकल्प केला जातो. नंतर विठ्ठल रुक्मिणी मातेचं स्मरण केलं जाते. त्यानंतर विष्णू सहस्त्रनाम पठण केले जाते. हे सर्व विधी संस्कृतमधून होतात. मात्र तुळशी पूजा सुरू करण्या अगोदर ही सर्व माहिती मराठीमधून सांगितली जाते. आवश्यकता भासल्यास हिंदी किंवा इतर भाषेतून दिली जाते, असं कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितलं.
विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती अलर्ट मोडवर : राहुल सातपुते यांनी मंदिर समितीकडं ही पूजा हिंदीतून केल्याची तक्रार मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांच्याकडं केली. या तक्रारीची दखल घेत मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी याबाबत 'ईटीव्ही भारत'ला सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, "विठ्ठल रुक्मिणीची पूजा करण्यासाठी काही परप्रांतीय भाषिक येतात. तेव्हा सुरुवातीला जर मराठी भाषेमध्ये पूजा विधी सांगितला आणि नाही समजला, तर त्या अभाषिक किंवा परप्रांतीय भाविकांसाठी हिंदीतून माहिती सांगितली जाते. विठ्ठल रुक्मिणीसाठी देश परदेशातून भाविक येतात. त्या भाविकांसाठी हिंदीमध्ये माहिती सांगितली जाते. मात्र तुळशी पूजा ही मराठीतूनच केली जाते," असं स्पष्टीकरणही कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिलं आहे.
