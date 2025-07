ETV Bharat / state

कबुतरांच्या विष्ठेमुळे प्रसंगी फुफ्फुस प्रत्यारोपणाही वेळ येऊ शकते, केईएमच्या डॉक्टरांची हायकोर्टात माहिती - KABOOTARKHANA HIGH COURT CASE

कबुतरखाना ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 24, 2025 at 7:51 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 9:25 AM IST 1 Min Read

मुंबई - कबुतरांची विष्ठा मानवी आरोग्याला अपायकारक असून त्यामुळे श्वसनाचा आणि दम्याचा आजार होऊ शकतो. त्याचे दीर्घकाळ दुष्परिणाम होऊन श्वसनक्रियाही बंद पडू शकते, अशी माहिती केईएम रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलीय. राज्य सरकारने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईतील 'कबूतरखाना' (कबुतरांना खाद्य देणारे ठिकाणे) त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईत 51 कबूतरखाने आहेत. पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयानं दादरसारख्या हेरिटेज कबुतरखान्यांवर तूर्तास कारवाई नको, असे निर्देश दिले. या याचिकेवर बुधवारी (23 जुलै) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कबुतरखाना (Source- ETV Bharat Reporter)

