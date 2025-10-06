ETV Bharat / state

समीर वानखेडेंना 'तो' मद्यपरवाना कोर्टात सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश

समीर वानखेडेंंनी खोटी माहिती देत बारचा मद्यपरवाना मिळवल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी वानखेडेंविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. मात्र परवाना जारी त्यावेळी आपण अल्पवयीन होतो, असा दावा वानखेडेंनी केलाय.

High Court orders to present in court
कोर्टात सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 4:39 PM IST

मुंबई - समीर वानखेडेंनी त्यांच्याविरोधात ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. समीर वानखेडेंंनी खोटी माहिती देत बारचा मद्यपरवाना मिळवल्याप्ररकरणी ठाणे पोलिसांनी समीर वानखेडेंविरोधात गुन्हा दाखल केलाय.

समीर वानखेडेंचा दावा - ठाणे पोलिसांनी नोंदवलेला हा गुन्हा केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं असल्याचा दावा करत समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. ज्यात त्यांनी हा गुन्हा रद्द करत याप्रकरणी अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी अलपसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या जावयावर केलेल्या अटकेच्या कारवाईमुळेच तत्कालीन राज्य सरकारच्या वतीनं आपल्यावर सूड उगवला गेलाय, असा आरोप वानखेडेंच्या वतीनं या याचिकेतून करण्यात आलाय. बारचा परवाना जारी झालाय, तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो, आईनं जिथं सांगितलं तिथं त्यावेळी सही केली होती. त्यामुळे याप्रकरणी मुळात गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही, असा दावा वानखेडेंच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय?- या प्रकरणी 'त्या' मद्यपरवान्याची प्रत का जोडण्यात आली नाही?, असा सवाल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठानं वानखेडेंना विचारला. त्यावर ही मूळ प्रत पोलिसांकडे असल्याची माहिती वानखेडेंचे वकील आभात पोंडा यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यावर किमान तुमच्याकडे असलेली प्रत यावर जोडा असे निर्देश हायकोर्टानं वानखेडेंना दिलेत. तसेच याप्रकरणी परवाना जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यात इतक्या वर्षांनी प्रतिवादी करण्याचं काहीच कारण नाही, त्यामुळे त्यांचं नाव हटवून केवळ संबंधित विभागातील त्या पदाला प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश समीर वानखेडेंना जारी करत हायकोर्टानं या प्रकरणावरील सुनावणी सहा आठवड्यांकरिता तहकूब केली.

नवाब मलिक विरुद्ध समीर वानखेडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्तेपदी असताना नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे तत्कालीन विभाग संचालक समीर वानखेडेंवर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचे गंभीर आरोप केले होते. आपण याचिकाकर्त्यांवर केलेले आरोप योग्यच असून, एनसीबीसारख्या केंद्रीय यंत्रणेनं लोकांवर दबाव टाकण्यासाठी केलेली बेकायदेशीर कृत्ये सार्वजनिक हितासाठी बाहेर येणं गरजेचं आहे, अशी भूमिका नवाब मलिकांनी घेतली होती. याविरोधात समीर वानखेडेंनी मलिकांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. मात्र हे तपशील बाहेर आणण्यापासून रोखण्यासाठी तिरकस हेतूनं ही अवमान याचिका दाखल केल्याचंही मलिक याला उत्तर देताना स्पष्ट केलं होतं. मात्र संबंध नसताना वानखेडेंचं जात प्रमाणपत्र, त्यांचा बारचा परवाना, त्यांची नोकरी यासंबंधित वक्तव्य करण्याचा मलिक यांना अधिकार काय?, असा सवाल उपस्थित करत मलिक यांनी न्यायालयात दिलेल्या हमीचा अवमान केला असून, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही वानखेडे यांच्या वतीनं केली गेली होती.

