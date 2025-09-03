ETV Bharat / state

मराठा आंदोलन संपलं, पण सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान झालंय त्याचं काय?, हायकोर्टाचा मनोज जरांगे आणि आयोजकांना सवाल - HIGH COURT

यासंदर्भात हायकोर्टानं मनोज जरांगेंना चार आठवड्यात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

HC asked Manoj jarange and organisers of Maratha agitation about damage and compensation
हायकोर्टाचा मनोज जरांगे आणि आयोजकांना सवाल (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read

मुंबई : मराठा आंदोलन संपलं. पण या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेच जे नुकसान झालंय, त्याचं काय? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं मनोज जरांगे पाटील यांना विचारलाय. अनेक ठिकाणी मालमत्तेच नुकसान झालंय आणि काही पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना आवरताना जखमी झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आलाय. यासंदर्भात हायकोर्टानं मनोज जरांगेंना चार आठवड्यात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

मनोज जरांगेंनी नुकसान झाल्याचा आरोप फेटाळला : पाच दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेलं आंदोलन आणि यापूर्वीची सर्व मराठा आंदोलनं आणि मोर्चे हे शांततापूर्ण झाले आहेत. त्यामुळं या आंदोलनादरम्यान कुठंही गालबोट लागेल, असा प्रकार घडलेला नसल्याचं जरांगे आणि आयोजकांच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. तसंच जे फोटो याचिकाकर्त्यांनी दाखवलेत, ते या आंदोलनाचे नसून जुन्या आंदोलनातील घटनांचे आहेत, असा दावाही जरांगेंचे वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सतीश मानेशिंदे यांच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला. दरम्यान, या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी पोलीस कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाल्याचेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सादर केलेत.

HC asked Manoj jarange and organisers of Maratha agitation about damage and compensation
मराठा आंदोलनादरम्यान पोलीस (ETV Bharat Reporter)

हायकोर्टाचे निर्देश काय? : या संदर्भातील याचिकेवर बुधवारी (3 सप्टेंबर) प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ आणि मनोज जरांगेंच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी कोर्टाचे आभार मानले. हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळेच या आंदोलनाचा तोडगा कमी वेळेत निघाला, अशी दोघांच्यावतीनं कबुली देण्यात आली. याची नोंद हायकोर्टानं घेतली, मात्र ही याचिका तातडीनं निकाली काढता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. कारण याचिकाकर्त्यांनी या आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याची हायकोर्टानं मनोज जरांगे आणि आयोजकांना जाणीव करून दिली. जरांगेंच्यावतीनं हे आरोप तातडीनं फेटाळण्यात आले. यावर आम्ही आजच कुठलेही आदेश देत नाही, मात्र दोन आठवड्यांत सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.

HC asked Manoj jarange and organisers of Maratha agitation about damage and compensation
मराठा आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

काय आहे याचिका? : मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितलीय. त्या याचिकेवर हायकोर्टाच्या सुट्टीकालीन कोर्टापुढं सोमवारी दुपारी विशेष सुनावणी झाली होती. याशिवाय, डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही यासंदर्भात आपल्या मूळ जनहित याचिकेवर दाद मागत हायकोर्टात धाव घेतलीय. मुंबईचं जनजीवन या आंदोलनामुळं पूर्णपणे विस्कळीत झालं होतं. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी होती, जी त्यांनी पार पाडली नाही. तसंच हजारोंच्या संख्येनं अचानकपणे मुंबईत येऊन आंदोलकांनी जवळपास संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा ताबा घेतला होता. सीएसएमटी स्टेशन, फ्लोरा फाऊंटन, मरिन ड्राईव्ह या संपूर्ण परिसरात सर्वत्र मराठा आंदोलक विखुरले गेले होते. त्यामुळं रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकाचा बोजवारा उडाला, अनेक व्यवसाय, कार्यालय बंद करावी लागली. या आंदोलनामुळं मुंबईचं मोठ आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरात उपचार सुरू, डॉक्टरांनी दिला दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीचा सल्ला
  2. शीना बोरा हत्याकांड खटल्यात नवा ट्विस्ट; विधी मुखर्जीनं सीबीआयच्या आरोपपत्रातील जबाब फेटाळला
  3. छगन भुजबळांचा कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार; फडणवीस, अजित पवारांची भेट घेऊन पडले बाहेर!

मुंबई : मराठा आंदोलन संपलं. पण या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेच जे नुकसान झालंय, त्याचं काय? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं मनोज जरांगे पाटील यांना विचारलाय. अनेक ठिकाणी मालमत्तेच नुकसान झालंय आणि काही पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना आवरताना जखमी झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आलाय. यासंदर्भात हायकोर्टानं मनोज जरांगेंना चार आठवड्यात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

मनोज जरांगेंनी नुकसान झाल्याचा आरोप फेटाळला : पाच दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेलं आंदोलन आणि यापूर्वीची सर्व मराठा आंदोलनं आणि मोर्चे हे शांततापूर्ण झाले आहेत. त्यामुळं या आंदोलनादरम्यान कुठंही गालबोट लागेल, असा प्रकार घडलेला नसल्याचं जरांगे आणि आयोजकांच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. तसंच जे फोटो याचिकाकर्त्यांनी दाखवलेत, ते या आंदोलनाचे नसून जुन्या आंदोलनातील घटनांचे आहेत, असा दावाही जरांगेंचे वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सतीश मानेशिंदे यांच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला. दरम्यान, या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी पोलीस कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाल्याचेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सादर केलेत.

HC asked Manoj jarange and organisers of Maratha agitation about damage and compensation
मराठा आंदोलनादरम्यान पोलीस (ETV Bharat Reporter)

हायकोर्टाचे निर्देश काय? : या संदर्भातील याचिकेवर बुधवारी (3 सप्टेंबर) प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ आणि मनोज जरांगेंच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी कोर्टाचे आभार मानले. हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळेच या आंदोलनाचा तोडगा कमी वेळेत निघाला, अशी दोघांच्यावतीनं कबुली देण्यात आली. याची नोंद हायकोर्टानं घेतली, मात्र ही याचिका तातडीनं निकाली काढता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. कारण याचिकाकर्त्यांनी या आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याची हायकोर्टानं मनोज जरांगे आणि आयोजकांना जाणीव करून दिली. जरांगेंच्यावतीनं हे आरोप तातडीनं फेटाळण्यात आले. यावर आम्ही आजच कुठलेही आदेश देत नाही, मात्र दोन आठवड्यांत सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.

HC asked Manoj jarange and organisers of Maratha agitation about damage and compensation
मराठा आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

काय आहे याचिका? : मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितलीय. त्या याचिकेवर हायकोर्टाच्या सुट्टीकालीन कोर्टापुढं सोमवारी दुपारी विशेष सुनावणी झाली होती. याशिवाय, डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही यासंदर्भात आपल्या मूळ जनहित याचिकेवर दाद मागत हायकोर्टात धाव घेतलीय. मुंबईचं जनजीवन या आंदोलनामुळं पूर्णपणे विस्कळीत झालं होतं. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी होती, जी त्यांनी पार पाडली नाही. तसंच हजारोंच्या संख्येनं अचानकपणे मुंबईत येऊन आंदोलकांनी जवळपास संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा ताबा घेतला होता. सीएसएमटी स्टेशन, फ्लोरा फाऊंटन, मरिन ड्राईव्ह या संपूर्ण परिसरात सर्वत्र मराठा आंदोलक विखुरले गेले होते. त्यामुळं रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकाचा बोजवारा उडाला, अनेक व्यवसाय, कार्यालय बंद करावी लागली. या आंदोलनामुळं मुंबईचं मोठ आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरात उपचार सुरू, डॉक्टरांनी दिला दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीचा सल्ला
  2. शीना बोरा हत्याकांड खटल्यात नवा ट्विस्ट; विधी मुखर्जीनं सीबीआयच्या आरोपपत्रातील जबाब फेटाळला
  3. छगन भुजबळांचा कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार; फडणवीस, अजित पवारांची भेट घेऊन पडले बाहेर!

For All Latest Updates

TAGGED:

मुंबईमराठा आंदोलनमनोज जरांगे पाटीलमुंबई हायकोर्टHIGH COURT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.