लोणार सरोवर परिसरातील मंदिरांना पावसाच्या पाण्याचा वेढा; 12 मंदिरं पाण्याखाली, नवरात्रोत्सवावर मोठं संकट

लोणार सरोवर परिसरातील हेरिटेज मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. यामुळे ऐतिहासिक नवरात्रोत्सव अडचणीत सापडला आहे.

Lonar Lake
लोणार सरोवर (ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 1:38 PM IST

बुलढाणा : जिल्ह्यातील जागतिक कीर्तीचं लोणार सरोवर हे एक नैसर्गिक चमत्कार आहे, जे सुमारे 50 हजार वर्षांपूर्वी उल्कापिंडाच्या जोरदार धडकेनंतर तयार झालं. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या खाऱ्या पाण्याच्या सरोवरांपैकी एक असलेल्या या सरोवराचं पर्यावरणीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व मोठं आहे. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सरोवरातील पाण्याची पातळी लक्षणीय वाढली आहे. परिणामी, सरोवर परिसरातील 12 प्राचीन मंदिरं पाण्याखाली गेली असून, येत्या नवरात्र उत्सवाच्या आयोजनावर मोठं संकट ओढवलं आहे. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि मंदिरांचं रक्षण करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक झालं आहे.

लोणार सरोवर (ETV Bharat)

लोणार सरोवर परिसराला धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. येथे हेमाडपंथी, चालुक्य व यादवकालीन कालखंडातील सुमारे 20 हून अधिक लहान-मोठी मंदिरं आहेत. यापैकी 12 मंदिरं पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत. सरोवराच्या काठावर वसलेली दगडमोड, गणपती, शिव मंदिर आणि इतर प्राचीन वास्तू पाण्याच्या 2.69 मीटरनं वाढलेल्या पातळीमुळे बुडाल्या असून, त्यांच्या संरचनेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

नवरात्रोत्सवावर संकट : अभ्यासकांच्या मते, लोणार सरोवरातील पाणीपातळीतील लक्षणीय वाढ ही सरोवरातील झऱ्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहासोबतच परिसरातील अतिवृष्टीमुळे झाली आहे. 2022 साली, तब्बल 14 वर्षांनंतर पहिल्यांदा अशी वाढ नोंदवली गेली होती. तर 2024 मध्येही ही पातळी 2.69 मीटरपर्यंत पोहोचली होती. आता 2025 मध्ये, पावसाळ्यात झालेल्या अति पावसामुळे ही स्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.

या वाढत्या पाण्याचा सर्वाधिक फटका शारदीय नवरात्रोत्सवाला बसण्याची शक्यता आहे. हा उत्सव यंदा 22 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. विशेषतः सरोवराच्या मध्यभागी असलेल्या कमळजा माता मंदिरावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. मंदिराच्या ओट्यापर्यंत पाणी पोहोचलं असून, भाविकांना दर्शनासाठी पाण्यातून मार्ग काढावा लागत आहे. दरवर्षी नवरात्रीत हजारो श्रद्धाळू या मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी करतात आणि माता कमळजेची आराधना करून आरोग्य, संतानप्राप्ती व समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात.

मात्र, यंदा पाण्यामुळे मंदिराचा प्रवेश मार्ग पूर्णतः अडचणीत आला असून, उत्सवाच्या उत्साहावर विरजन पडण्याची शक्यता आहे. लोणार सरोवर परिसरातील हेमाडपंथी, चालुक्य आणि यादवकालीन 20 हून अधिक प्राचीन मंदिरांपैकी 12 मंदिरं पूर्णतः पाण्याखाली गेली आहेत.

जैवविविधता, वारसा आणि पर्यटन धोक्यात : लोणार सरोवर हे एक अद्वितीय भूगर्भीय ठिकाण असून, हे रामसर पाणथळ स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. तसेच, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सध्या सरोवरातील पाणीपातळीत झालेली लक्षणीय वाढ ही चिंतेची बाब ठरत आहे.

सरोवर अभ्यासक सचिन कापुरे यांनी सांगितलं की, "पाण्याची पातळी वाढल्यानं केवळ प्राचीन मंदिरं बुडत नाहीत, तर सरोवरातील जैवविविधतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. येथे आढळणाऱ्या अनेक दुर्मीळ जलचर आणि सूक्ष्मजीव प्रजाती धोक्यात आल्या असून, या संवेदनशील परिसंस्थेचा समतोल बिघडण्याची भीती आहे." त्यांनी शासनाकडे तातडीनं उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

'पर्यटन विभागानं भाविकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी' : या बदलांचे मुख्य कारण हवामानातील अस्थिरता, परिसरातील वाढतं प्रदूषण आणि अव्यवस्थित पर्जन्यवृष्टी असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ पर्यावरणपुरता मर्यादित न राहता, स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. स्थानिक शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग या सरोवराशी निगडित पर्यटनावर, भाविकांच्या गर्दीवर व धार्मिक उत्सवांवर अवलंबून आहेत. आता नवरात्रोत्सवावर परिणाम झाल्यास त्याचा थेट फटका त्यांच्या उपजीविकेला बसणार आहे. अशा स्थितीत पर्यटन विभागाकडून भाविकांसाठी पर्यायी व्यवस्था जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

