रायगड : मुंबई–पुणे जुन्या महामार्गावरील बोरघाटातून अवजड वाहनांना जाण्यास अखेर बंदी घालण्यात आलीय. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळं जीवितहानी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदेश काढण्यात आले आहेत. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी याबाबत विशेष आदेश काढले आहेत. या निर्णयामुळं घाटातील अपघातांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
अवजड वाहनांना कायमस्वरूपी बंदी : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या खालापूर टोलनाक्यावरील टोल वाचविण्यासाठी अनेक जड वाहनचालक शेडुंग येथून बाहेर पडून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 म्हणजेच जुन्या मुंबई–पुणे महामार्गावर जातात. खोपोलीपासून सुरू होणाऱ्या बोरघाटातून ते थेट पुन्हा एक्सप्रेस वेवर प्रवेश करतात. मात्र, या मार्गावर वाहनांची गर्दी वाढल्यामुळं गेल्या काही वर्षांत गंभीर अपघातांची मालिका सुरू होती. बोरघाट हा तीव्र चढणीचा व अवघड वळणांचा असल्यानं इंथ वारंवार अपघात घडले आहेत. अनेक निष्पाप प्रवासी, पर्यटक, छोट्या मुलांसह वाहनचालकांना आपला जीव गमवावा लागला. तसंच घाटात वाहतूक कोंडीही मोठ्या प्रमाणावर होत होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट हस्तक्षेप करत अवजड वाहनांना कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
बोरघाटातील वाहतूक कोंडी कमी होणार : जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रसिद्ध झालेल्या आदेशानुसार, खोपोली पोलीस स्टेशन तसंच परिवहन विभागाला तात्काळ सूचना देण्यात आल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत कळविण्यात आलं असून, घाटातील नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. या निर्णयामुळं बोरघाटातील वाहतूक कोंडी कमी होणार असून प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. अपघात रोखण्यात मोठी मदत होईल आणि घाटात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
हेही वाचा :