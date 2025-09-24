ETV Bharat / state

मराठवाड्यात मुसळधार पावसाचा कहर, 8 जणांचा मृत्यू, उद्धव यांची केंद्राकडे 10 हजार कोटींची मागणी

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई केवळ बाधित लोकांच्या फायद्यासाठी आहे आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण फायदा मिळाला पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरे म्हणालेत.

Former Chief Minister Uddhav Thackeray
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Source- ETV Bharat)
September 24, 2025

मुंबई- महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागात पावसाने प्रचंड कहर माजवला असून, पावसानं आलेल्या पुरात आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झालाय, तर 33 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झालंय. दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूरग्रस्त मराठवाड्यासाठी केंद्र सरकारकडून 10 हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची मागणी केली आहे. जेव्हा सरकार नुकसानग्रस्तांच्या खात्यात भरपाई निधी जमा करते, तेव्हा बँकांना निधीतून कर्जाचे हप्ते कापण्याची परवानगी देऊ नये. तसेच ही भरपाई केवळ बाधित लोकांच्या फायद्यासाठी आहे आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण फायदा मिळाला पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरे म्हणालेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) प्रमुख आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही सरकारला बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित मदत करण्याचे आवाहन केलंय.

33 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवरील पिकांचं नुकसान : अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या चार दिवसांत दुष्काळग्रस्त मराठवाडा भागात झालेल्या पावसामुळे आठ जणांचा मृत्यू झालाय आणि शेकडो घरे आणि 33 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालंय. राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबईत झालेल्या बैठकीत खरं तर या परिस्थितीचा आढावा घेतला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की, सरकार शेतकरी आणि इतर बाधितांना मदत करण्यासाठी काम करीत आहे. "केंद्राने पूरग्रस्त मराठवाड्यासाठी तात्काळ 10 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करावे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात (नोव्हेंबर 2019-जून 2022) अतिवृष्टी आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आले होते, परंतु केंद्राने त्यांना त्यावेळी फारच कमी मदत दिली होती.

ओल्या दुष्काळाबाबतचे नियम बाजूला ठेवा : 'पंचनामा' (नुकसानाचे जागेचे मूल्यांकन) आणि अनुदान देण्याच्या नियमांचा अभ्यास करण्यात वेळ वाया घालवू नये, असंही माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितलंय. रब्बी (हिवाळी) पिके धोक्यात असल्याचे त्यांनी सांगितलंय आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या परिणामातून शेतकरी कसे सावरतील हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. नुकसानग्रस्तांच्या बँक खात्यात भरपाई जमा झाल्यानंतर बँकांनी कर्जाचे हप्ते रकमेतून कापू नयेत आणि त्यासाठी सूचना जारी कराव्यात. मदत देताना "ओल्या दुष्काळा"बाबतचे नियम बाजूला ठेवावेत, असंही ठाकरे म्हणालेत.


ठाकरेंनी मराठवाड्यातील पूर परिस्थितीचे राजकारण करू नये : दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठाकरे यांना मराठवाड्यातील पूर परिस्थितीचे राजकारण करू नये, अशी विनंती केलीय. "अशा संकटाच्या काळात लोक राजकारणाची अपेक्षा करीत नाहीत. आम्ही लोकांना आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करीत आहोत," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकारांना सांगितले. "ठाकरे असे म्हणतील हे हास्यास्पद आहे. काही पक्ष राजकारण करू इच्छितात," असा आरोप त्यांनी केलाय. ओला दुष्काळाचा प्रश्न नाही. मदत देण्यासाठी नियमांनुसार आवश्यक ते सर्व आम्ही करीत आहोत. घर, पिकांचे नुकसान आणि गुरांच्या मृत्यूसाठी स्थायी आदेशांनुसार स्वतंत्रपणे भरपाई दिली जाणार आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलंय.

