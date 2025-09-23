ETV Bharat / state

मराठवाड्यात पावसाचा धुमाकूळ; चार जणांसह 72 जनावरे दगावली, हजारो हेक्टर शेतजमीन बाधित

मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं 4 जणांचा मृत्यू झालाय तर 72 जनावरे दगावली आहेत. पावसामुळं हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. तसंच 22 गावांचा संपर्क तुटला आहे.

Marathwada heavy rain
मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं हजारो हेक्टर शेतजमीन बाधित (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 3:25 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं जनजीवन संकटात आलेलं पाहायला मिळत आहे. पावसाळा संपण्याच्या वाटेवर असताना मुसळधार पावसामुळं पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय. तर काही ठिकाणी शेतजमीन वाहून गेल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

चार जणांचा मृत्यू; 72 जनावरे दगावली : जायकवाडी धरणाच्या अठरा दरवाज्यांमधून पाण्याचा मोठा विसर्ग सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यात 5,320 गावं बाधित झाली असून हजारो हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. तर मागील दोन ते तीन दिवसांमध्ये विभागातील 22 गावांचा संपर्क तुटला आहे. मुसळधार पावसामुळं आलेल्या पुरात 228 नागरिक अडकले होते. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं आहे. विविध ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांसह 72 जनावरे दगावल्याची माहिती विभागीय स्तरावर देण्यात आली.

मराठवाड्यात अतिवृष्टी झालेली गावं :

छत्रपती संभाजीनगर : बालानगर, नांदर, बिडकीन, पैठण, पाचोड, आपेगाव, गोळेगाव, उंडणगाव.

जालना : शेवली, रामनगर, पचनवडगाव, जामखड, रोहिलागड, सुखापुरी, बदनापूर, रोशनगाव.

बीड : राजुरी, पेंडगाव, मांजरसुंबा, चौसाळा, नेकनुर, लिंबागणेश, येळंबघाट, चारठा, परागाव सिरस, पाटोदा, अमळनेर, ढवळावडगाव, धामणगाव, धानोरा, डोईठाण, दादेगाव, गेवराई, धोंडराई, उमापूर, चकलांबा, रेवकी, तलवाडा, धारूर, शिरूर, रायमोह, तींतरवाणी, ब्रम्हनाथ येळंब, गोमलवाडा, खालापुरी.

लातूर : मातोळा, बेलकुंड, कासारशिरसी.

धाराशिव : केशगाव, नळदुर्ग, परांडा, औसा, जवळा, अनाला, सोनारी, अंभी, माणकेश्वर, भूम, वालवड, लेट, मोहा, उमरगा, डाळिंब, मुलज, मुरुम, माकणी, जेवळी, पारगाव, तेरखेडा.

नांदेड : सिराजखेडा, परभणील, झरी.

संपर्क तुटलेली गावं :

छत्रपती संभाजीनगर : सावरखेडा बुद्रुक आणि खुद्रुक, केळगाव, घटनांद्रा, आमठाणा गावठाण हद्द, बोरगाव सरवणी, शिंदेफळ, अंतर्गत वडारवाडी.

जालना : वाहेगाव, भाद्रेगाव.

बीड : सात्रा - पोत्रा, लिंबा - रुई, ब्रम्हनाथ येळंब, कोळवाडी, टाकळवाडी, शिरापूर गात, महासावंगी, भिल्लवस्ती.

धाराशिव : वडनेर, ढगपिंपरी, रुई वागेगव्हाण

पिकांचं मोठं नुकसान : मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात नांदेडमधील दोन आणि लातूरमधील दोघांचा समावेश आहे. तर विविध तालुक्यांमध्ये 72 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. मागील पाच दिवसांपासून पावसानं हाहाकार माजवला आहे. शेवटच्या टप्यात खरीप हंगामाची पिकं पाण्याखाली गेली आहेत. तर शेतीचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हातात आलेलं कापसाचं पीक पावसामुळं उद्ध्वस्त झालं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पांढरं सोनं म्हणून ओळखली जाणारी कापसाची बोंडंही पावसामुळं जमिनीवर सडत आहेत. त्यामुळं शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये सापडत आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळं कापूस, मूग, बाजरी, भईमूग, सोयाबीन या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

आठही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा : मागील पाच दिवसांपासून विविध भागांमध्ये पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. तसंच पुढील चार दिवसात मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. हवामान विभागानं मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, लातूर आणि धाराशिव या 7 जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट दिला आहे. काही दिवस ढगाळ वातावरण राहणार असून मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तसंच काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. काहीवेळा वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमीपर्यंत असू शकतो, असा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे.

