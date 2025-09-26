ETV Bharat / state

अतिवृष्टीमुळे अडचणीत शेतकरी, सौंदाळा ग्रामपंचायतीकडून दिलासा : मुलींच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलणार

सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं विशेष ग्रामसभेत आदर्श निर्णय घेत गावातील सर्व मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च उचलत पालकत्व स्वीकारलं आहे.

Saundala Gram Panchayat
सौंदाळा ग्रामपंचायतीकडून आदर्श निर्णय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं विशेष ग्रामसभेत घेतलेल्या निर्णयामुळे गाव चर्चेत आलं आहे. गावातील सर्व मुलींच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च ग्रामपंचायत उचलणार आहे, अशी घोषणा सरपंच शरदराव आरगडे यांनी ग्रामसभेत केली. राज्यात ग्रामपंचायतीकडून अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय ठरला आहे.

अतिवृष्टीमुळं शेतकरी अडचणीत : सध्या अतिवृष्टीनं राज्यात थैमान घातलं आहे. त्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसानं हिसकावून नेला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. कष्टानं उभं केलेलं पीक पावसानं उद्ध्वस्त झालं आहे. यामुळं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अतिवृष्टीमुळं सौंदाळा गावातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अनेकांची पिके उद्ध्वस्त झाल्यानं शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.

प्रतिक्रिया देताना सौंदाळा ग्रामपंचायतचे सरपंच शरद आरगडे (ETV Bharat Reporter)

सौदाळा ग्रामपंचायतीचं पाऊल इतरांसाठी आदर्श : गावातील शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं शुक्रवारी विशेष ग्रामसभा घेतली. अतिवृष्टीमुळं पिकांचं नुकसान, कर्जाचा बोजा आणि अपुरी मदत यामुळं शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी सौंदाळा ग्रामपंचायतनं पुढाकार घेतला आहे. सौंदाळा गावातील प्रत्येक मुलीचं पालकत्व ग्रामपंचायत घेणार आहे. त्यामुळं गावातील मुलींच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च करण्याचा ठराव ग्रामपंचायतीनं केला आहे. या निर्णयामुळं गावात समाधान व्यक्त होत असून मुलींच्या शिक्षणासाठी ग्रामपंचायतीनं उचललेलं हे पाऊल राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी आदर्श ठरणार आहे.

Saundala Gram Panchayat
विशेष ग्रामसभा, सौंदाळा ग्रामपंचायत (ETV Bharat Reporter)

सरकारची मदत तुटपुंजी : शासनाकडून जाहीर झालेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याचं ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत स्पष्ट केलं. जिरायत शेतीसाठी 8,500 रुपये आणि बागायतीसाठी 17,500 रुपये इतकीच मदत जाहीर झाली असून ती अपुरी असल्यानं पंजाब राज्याच्या धर्तीवर हेक्टरी 50 हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. यासोबतच ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी, ई-पीक पाहणी नुसार सरसकट पंचनामे करण्याची गरज तसंच सर्व विद्यार्थ्यांची शालेय फी माफ करण्याची मागणी ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी केली. ग्रामसभेत उपसरपंच भिवसेन गरड, सदस्य गणेश आरगडे, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष संजय गोरे, ग्रामविकास अधिकारी प्रतिभा पिसोटे, तलाठी दराडे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

सौंदाळा ग्रामपंचायतनं स्वीकारलं मुलींचं पालकत्व : "आज विशेष ग्रामसभेच्या माध्यमातून सौंदाळा ग्रामपंचायतीनं गावातील सर्व मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागामध्ये मुलींच्या शिक्षणाकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. तर मुलांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष दिलं जातं. हा प्रकार थांबला पाहिजे यासाठी ग्रामपंचायतीनं पुढाकार घेत गावातील सर्व मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आणि शैक्षणिक खर्च करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीनं घेतला आहे. ग्रामपंचायतीनं गावातील मुलींचं पालकत्व स्वीकारलं आहे. या माध्यमातून गावातील मुली साक्षर होतील. त्यामुळं त्यांचं कुटुंबही साक्षर होईल, भावनेतून हा निर्णय घेतला आहे," अशी प्रतिक्रिया सौंदाळा ग्रामपंचायतचे सरपंच शरद आरगडे यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. भामरागडचा संपर्क पुन्हा तुटला; पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे 50 हून अधिक गावं प्रभावित
  2. कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका, उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा
  3. "पीकच नाही तर जमीनच गेली वाहून...आता पुन्हा कसं उभं राहायचं?", मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN SPECIAL GRAM SABHAFREE EDUCATION FOR ALL GIRLSसौंदाळा ग्रामपंचायतMAHARASHTRA HEAVY RAINFALLSAUNDALA GRAM PANCHAYAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.