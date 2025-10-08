ETV Bharat / state

हातातोंडाशी आलेलं भात पिक वाचवण्यासाठी रायगडमध्ये शेतकऱ्यांची धडपड

पावसाळा संपत आल्यानंतरही गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाचा जोर कमी झालेला नाही. शेतात पाणी साचलं असून भाताचं तयार पिक खराब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

raigad rice crop damage
रायगडमधील भात पिक खराब (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025

रायगड : रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या पावसाशी झुंज देत आहेत. महिन्याभराच्या मेहनतीने तयार झालेलं भाताचं पिक आता कापणीस योग्य झालं असतानाच अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांची धांदल उडाली आहे. पिक वाया जाण्यापूर्वी ते वाचवण्यासाठी शेतकरी जीव तोडून प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

पिक पाण्यात बुडून खराब होण्याची भीती : रायगड जिल्ह्यात या वर्षी पावसाचं आगमन चांगलं झाल्यानं भात पिक बहरात आलं होतं. मात्र, पावसाळा संपत आल्यानंतरही गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाचा जोर कमी झालेला नाही. या सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचलं असून भाताचं तयार पिक पाण्यात बुडून खराब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

हातातोंडाशी आलेलं भात पिक वाचवण्यासाठी रायगडमध्ये शेतकऱ्यांची धडपड (ETV Bharat Reporter)

पावसातच कापणी करावी लागते : अलिबाग, नागोठणे, माणगाव, पेण परिसरातील शेतकरी सकाळीच शेतात उतरून हातात हसुवा, कोयता घेऊन ओले कपडे, चिखलात बुडालेल्या शेतात पिकाची कापणी करत आहेत. काही ठिकाणी तर पावसातच झोडणी करून भात वाळवण्यासाठी घरी नेण्याचं दृश्य दिसत आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, “पिक आता कापणीस आलंय, पण पाऊस थांबत नाही. शेतात पाणी साचलंय, त्यामुळे उशीर झाला तर सगळं पिक कुजेल. म्हणून पावसातच कापणी करावी लागत आहे.”

हातातोंडाशी आलेलं भाताचं पिक वाचवणं : जिल्ह्यातील काही ठिकाणी भात कापणीनंतर झोडणी करणेही कठीण झाले असून, ओल्या हवेमुळे भात वाळवण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी एकीकडे पिक वाचवण्याची धडपड करत असतानाच दुसरीकडे हवामानाचा अंदाज पाहत चिंतेत दिवस काढत आहेत. कृषी विभागानं शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं असलं, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसमोर सध्या सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे हातातोंडाशी आलेलं भाताचं पिक वाचवणं हेच आहे.

शेतकरी वर्ग चिंतेत : रायगड जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये अजून काही दिवस अधूनमधून पावसाची शक्यता हवामान खात्यानं व्यक्त केल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. मात्र, पावसाची पर्वा न करता शेतकरी आपल्या मेहनतीच्या पिकाचं रक्षण करण्यासाठी पावसाशी झुंज देत आहेत. हीच आहे खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांची दिवाळी.

