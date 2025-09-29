ETV Bharat / state

पैठणमधील अनेक गावं पाण्याखाली... काही ठिकाणी अडकले नागरिक; "ईटीव्ही भारत"चा खास रिपोर्ट

मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी झालीय. त्यामुळं सर्वत्र पाणीबाणी झाल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय.

Heavy rains lash Marathwada, Many villages in Paithan are under water
पैठणमधील अनेक गावं पाण्याखाली... काही ठिकाणी अडकले नागरिक; "ईटीव्ही भारत"चा खास रिपोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील काही भागांत मुसळधार पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अतिवृष्टीमुळं अनेक गावं पाण्याखाली गेलीत. त्यामुळं अनेक कुटुंबांना रस्त्यावर थांबण्याची वेळ आलीय. पैठण तालुक्यातील जायकवाडी धरणातून मध्यरात्री जवळपास 3 लाख 6 हजार क्युसेक वेगानं पाणी सोडण्यात आल्यानं गोदाकाठच्या जवळपास 15 ते 17 गावांमध्ये पाणी शिरलं. शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांमध्ये पाणी शिरल्यानं मोठं नुकसान झालंय. तर, सरकारी अधिकारी अद्याप बांधावर पोहचले नाहीत, त्यामुळं मदत कशी मिळणार? असा सवाल गावकऱ्यांनी केलाय. तसंच घरातील साहित्य वाहून गेलं, मुलांची पुस्तकं, किराणा सामान सर्व काही वाहून गेल्यानं संसार पुन्हा कसा उभा करायचा? असा प्रश्न अनेक कुटुंबांना पडलाय. दरम्यान, हिरडपुरी गावातील पूरपरिस्थितीचा आढावा "ईटीव्ही भारत"चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी घेतलाय...

पैठण तालुक्यात पूरस्थिती : मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी झालीय. त्यामुळं सर्वत्र पाणीबाणी झाल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय. अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये पाणी साचल्यानं पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. मका, कापूस, सोयाबीन असे हक्काचे पिक डोळ्यांसमोर नष्ट झाल्यानं जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आलंय. तर अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळं जायकवाडी धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढलीय. अडीच लाख क्युसेक वेगानं पाणी धरणक्षेत्रात दाखल होत होतं, त्यामुळं तीन लाख क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग गोदापात्रात करण्यात आला. यामुळं नदीकाठच्या अनेक गावांना पुराचा विळखा बसलाय. मध्यरात्री अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं शेकडो लोक सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. तर काही ठिकाणी एनडीआरएफ पथकानं अडकलेल्या लोकांची सुटका केली असून पाण्याची आवक आता कमी होण्यास सुरुवात झाल्यानं थोडा दिलासा काही गावांना मिळतोय.

2006 नंतर पहिलीच घटना : गोदावरी नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर येण्याची 2006 नंतर पहिलीच घटना असल्याचं हिरडपुरी गावातील लोकांनी सांगितलं. शासनानं काही ठिकाणी इशारा दिला होता. मात्र, गोदापात्रापासून गाव जवळपास दोन किलोमीटर लांब असल्यानं गावात पाणी येणार नाही, असा अंदाज गावकऱ्यांना वाटला. त्यामुळं नागरिकांनी स्थलांतर केलं नाही. मात्र अचानक रात्री पाणी येण्यास सुरुवात झाली. काही लोकांनी घरदार सोडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण, लहान झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं अन्नधान्य, घरगुती साहित्य वाहून जात होतं. मात्र काहीच करता येत नसल्यानं लोक हवालदिल झाले. यावेळी पाणी कमी होईल या आशेनं पूर्ण रात्र इतरांच्या घरावर उभं राहून काढल्याचा अनुभव अनेक नागरिकांनी सांगितला. तसंच लहान मुलं उपाशी असल्यानं त्यांना जेवायला कसं देऊ, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थितीत केला.

सरकारी अधिकारी येणार कधी? : चार ते पाच दिवसांपासून मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस पडतोय. शेतीचं नुकसान झालं. गावांमध्ये पाणी शिरल्यावर सरकारी मदत मात्र पोहोचली नसल्याचं हिरडपुरी गावातील लोकांनी सांगितलं. रात्रीपासून लोक रस्त्यावर उभे आहेत, कुठं छतावर थांबले असताना सरकारी यंत्रणेने अद्याप अडकलेल्या लोकांना भोजन किंवा इतर व्यवस्था केलेली नाही. त्याचबरोबर आता सर्वस्व पाण्यात वाहून गेलं. पुन्हा उभं कसं राहायचं? असा प्रश्न गावातील महिलांनी उपस्थित केला.

TAGGED:

छत्रपती संभाजीनगरपैठणअतिवृष्टीमुसळधार पाऊसMARATHWADA RAINS

