छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात शुक्रवारी (15 ऑगस्ट) जोरदार पावसाची नोंद झाली. पण या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसानदेखील झालं आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी घेतला आहे.
मुसळधार पावसामुळे परिसरातील नद्या, नाले तुडुंब : छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत असलेल्या नारेगाव, पळशी, पोखरी, बकापूर, आडगाव या भागांमध्ये ढगफुटी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली. अचानक झालेल्या मुसळधार पावसामुळे परिसरातील नद्या व नाले तुडुंब भरून वाहू लागले. परिणामी गावांमध्ये, शाळांमध्ये पाणी शिरलं आणि गावकऱ्यांची मोठी तारांबळ उडाली. काही ठिकाणी शेतीपिकांचं नुकसान झालं असून, काही भागांमध्ये घरांमध्येही पाणी घुसल्यामुळं रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला. शनिवारी सकाळपासून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं नुकसानग्रस्त भागात पंचनाम्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. पळशी आणि आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांनी लवकरात लवकर मदत पोहोचवावी, अशी मागणी केली आहे.
पळशी गावात दोन पूल वाहून गेले : शुक्रवारी सकाळपासून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. दुपारनंतर पळशी गावात ढगफुटीसदृश पावसानं जोर धरल्यानं गावात हाहाकार माजला. अचानक आलेल्या पावसामुळे नदीपात्राला पूर आला. या पूरपरिस्थितीत गावातील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पाणी शिरल्यानं शैक्षणिक साहित्यांचं नुकसान झालं. अंगणवाडीसमोर मोठा खड्डा पडला असून, आत असलेलं पोषण आहाराचं साहित्य पाण्यात भिजून खराब झालं आहेत. पावसाच्या जोरदार प्रवाहामुळे गावातील दोन पूल वाहून गेले आहेत. त्यापैकी एक पूल गावात येणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर असल्यानं मोठ्या वाहनांची वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. परिणामी गावाचा संपर्क तात्पुरता तुटला असून, नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पळशी गावात शेती पिकांचं मोठं नुकसान; शेतकऱ्यांची मदतीची मागणी : मराठवाड्यात जून महिन्यापासून समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे शेतकरीवर्ग पिकं वाचवण्यासाठी प्रयत्नात होता. प्रतिकूल हवामानातही मका, कपाशी आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांची वाढ शेतकऱ्यांनी कशीबशी टिकवली. मात्र, शुक्रवारी पडलेल्या अचानक आणि मुसळधार पावसामुळे या पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. शनिवारी सकाळी तहसीलदार, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी पळशी गावात भेट देत नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी केली. त्यांनी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन वरिष्ठ प्रशासनाला माहिती पाठवण्याचं आश्वासन गावकऱ्यांना दिलं आहे. अनेक हेक्टरवरील पिकं पाण्यात गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सरकारी मदत जाहीर करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी पळशी गावातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
नारेगावमध्ये पाणी शिरलं; शिवना प्रकल्पाचे दरवाजे उघडले : शुक्रवारी दुपारनंतर पडलेल्या मुसळधार पावसामुळं छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका हद्दीतील नारेगाव परिसरात अचानक नाल्याला पूर आला. परिणामी काठावर असलेल्या काही उद्योगांमध्ये पाणी शिरलं, तसंच गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी आणलेली वाहनं पाण्याखाली गेली. या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. मात्र रात्रीपर्यंत पाणी ओसरल्यानंतर जनजीवन हळूहळू सुरळीत झालं. कन्नड तालुक्यातील शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्पात 90 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा झाल्यामुळे शुक्रवारी रात्री प्रकल्पाचे तीन दरवाजे उघडण्यात आले. त्यामुळे शिवना नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आलं आहे. प्रकल्पाच्या वरील भागात गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्यानं पावसाची नोंद होत असल्यानं जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली होती. यामुळे प्रकल्पाच्या खालील भागातील गावांमध्ये पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे.
