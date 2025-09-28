नाशिकमध्ये तुफान पाऊस, रामकुंड परिसरातील मंदिरं पाण्याखाली; सर्वच धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू

ETV Bharat / state

नाशिक जिल्ह्यात शनिवारी सायंकाळपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी पाणी साचल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

September 28, 2025

नाशिक : जिल्ह्यात काल शनिवार (27 सप्टेंबर) सायंकाळपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. अशात नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच धरणं तुडुंब भरली असून या धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग होत असल्यानं गोदावरी नदीला पुन्हा एकदा पूर आला आहे. हवामान खात्यानं आज रविवारी नाशिकला अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे.

रामकुंड परिसरातील लहान-मोठी मंदिरं पाण्याखाली : राज्यसह नाशिक जिल्ह्यात शनिवारी सायंकाळपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी पाणी साचल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. गंगापूर धरण पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होत असल्यानं गंगापूर धरणातून गोदावरी नदीमध्ये 5 हजार 328 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीला पुन्हा एकदा पूर आला आहे. पंचवटी रामकुंड परिसरातील लहान-मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी पोहोचलं आहे. पावसाचा वेग असाच कायम राहिला तर गोदावरी नदीला महापूर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनाच्या वतीने गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

14 हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान : नाशिक जिल्ह्याला परतीच्या पावसाचा जोरदार फटका बसला आहे. आतापर्यंत या पावसामुळे 14 हेक्टर वरील पिकांचं नुकसान झालं असून 65 गावातील 20 हजारांहून अधिक शेतकरी यामुळे बाधित झाले आहेत. यात कापूस 5119 हेक्टर, कांदा 1753 हेक्टर, मका 4631 हेक्टर या पिकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. तसेच, जिल्ह्यातील मालेगाव नांदगाव, येवला, सुरगाणा या तालुक्यात सर्वाधिक नुकसान झालं आहे.

अंगावर वीज पडल्यानं मेंढपाळ जखमी : मालेगाव तालुक्यातील माळगाव येथे समाधान वाकळे (वय 16) हा मेंढ्या चारण्यासाठी गेला होता. यावेळी वीज पडून तो गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेत दहा मेंढ्या ठार झाला.



या धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू :

  • दारणा 1904 क्युसेक
  • गंगापूर 5328 क्युसेक
  • वालदेवी 62 क्युसेक
  • नांदूर मध्यमेश्वर 19000 क्युसेक
  • आळंदी 243 क्युसेक
  • करंजवन 1955 क्युसेक
  • मुकणे 760 क्युसेक
  • पालखेड 4280 क्युसेक
  • काशपी 480 क्युसेक
  • वाकी 224 क्युसेक
  • ओझरखेड 380 क्युसेक
  • पुणेगाव 450 क्युसेक

