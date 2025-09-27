नांदेड जिल्ह्यात पावसाचा कहर; अजित पवार यांचा व्हिडिओ कॉल, आमदार व शेतकऱ्यांशी संवाद साधत दिला धीर
नांदेड जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्याला हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट दिलाय. त्यामुळं शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर करण्यात आली.
Published : September 27, 2025 at 6:53 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:23 PM IST
नांदेड : मराठवाड्यात पूरस्थिती गंभीर बनली आहे. या पुराची पाहणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी शेतकऱयांच्या बांधावर जात आहेत. अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीची पाहणी करताना आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना व्हिडिओ कॉलद्वारे नुकसानीची माहिती दिली. सरकार शेतकऱ्यांसाठी आहे. घाबरू नका, काही मदत लागली तर मी पाठवेल, अशा शब्दात अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिला.
जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेजला सुट्टी : नांदेड जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट घोषित झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शनिवारी सकाळपासूनच पावसाचा कहर जिल्हाभरात पाहायला मिळत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 25 महसूल मंडळात अतिवृष्टी, 12 मंडळात 100 मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस, लोहा तालुक्यात सर्वाधिक सरासरी 121 मिमी पाऊस झाला आहे. शहरातील श्रावस्तीनगर, तेहरानगर, सादतनगर, नवीन श्रावस्ती नगर भागातील नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी जाऊन नुकसान झालं असून, या भागातील नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.
रेस्क्यू ऑपरेशन सुरुच : लोहा तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला प्रशासन आणि गावकऱ्यांच्या मदतीनं सुखरूप रेस्क्यू करण्यात आलं. ही घटना लोहा तालुक्यातील पळशी या गावची आहे. या गावातील रहिवाशी रात्री आपल्या शेताकडं गेले. रात्री अचानक पावसामुळे ओढ्याला पाणी वाढलं. त्यामुळं शेतकरी आनंद यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी एका झाडाचा आधार घ्यावा लागला. ही घटना प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांना कळाल्यावर संयुक्त मोहीम राबवून आनंदा यांची सुखरूप सुटका करण्यात आली.
नागरिकांच्या घरात पुराचं पाणी शिरलं : गोदावरी नदीला आलेल्या पुरामुळं अजूनही नांदेड शहरातील नदीकाठच्या भागात पुराचं पाणी शिरलं आहे. श्रावस्ती नगर भागाला याचा सर्वाधिक फटका बसलाय. चार दिवसापासून या भागातील शेकडो घरं पाण्याखाली गेली आहेत. महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने आतापर्यंत शेकडो नागरिकांना रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून सुखरूप पाण्याबाहेर काढलं आहे. आजही 14 नागरिकांना रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून बोटीद्वारे बाहेर काढण्यात आलं. अजूनही रेस्क्यू ऑपरेशन सुरूच आहे.
वीज कोसळून घराचं नुकसान : हवामान विभागानं दिलेल्या इशाऱयानंतर शनिवारी पहाटे जिल्ह्यात विजेच्या कडकडासह मुसळधार पाऊस झाला. अनेक तालुक्यात जोराचा पाऊस झाल्यानं अनेक सखल भागात पाणी शिरलं होतं. नदी, नाल्यांना पूर आल्यानं काही गावांचा संपर्क देखील तुटला आहे. दरम्यान, नांदेड शहरातील खडकपुरा भागातील दुल्हेशाह रहमान नगर येथे वीज कोसळल्याची घटना घडली. वीज कोसळल्याने सरफराज हुसेन यांच्या घराचे मोठे नुकसान झाले. मुलाचे शैक्षणिक साहित्याचे देखील नुकसान झाले. वीज कोसळून सिलेंडरचा स्फ़ोट झाल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला. घटनेपूर्वी सर्व कुटुंबीय नातेवाईकांकडे गेल्याने मोठी जीवितहानी टळली.
कंधार तालुक्यात वीज कोसळून शेतकऱ्याचा मृत्यू : कंधार तालुक्यातील सावळेश्वर येथे वीज कोसळून शेतकरी ठार झाल्याची घटना शुक्रवारी सायंकाळी घडली. कंधार तालुक्यातील सावळेश्वर येथील शेतकरी पांडुरंग निवृत्ती कदम (वय 47) हे शेताकडं गेले होते. सायंकाळी विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. शेतातून घरी येत असताना गावाजवळील डांबरी रस्त्यावर त्यांच्या अंगावर वीज कोसळल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
धरणांमधून विसर्ग सुरू : विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जायकवाडी प्रकल्प, माजलगाव प्रकल्प, सिद्धेध्वर प्रकल्प, निम्न दुधना व खडकपूर्णा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले असल्याने सर्व धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आलेला आहे. तसेच नांदेड जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट असल्यानं अतिवृष्टी सदृश्य पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. त्यामुळं विष्णुपुरी प्रकल्पामधून मोठी आवक सुरू आहे.
हेही वाचा -